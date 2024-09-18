Αναφορές για νεκρούς και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν από τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών που εκτός από τον Λίβανο σημειώθηκαν και στη Συρία.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο της Σαουδικής Αραβίας Al-Hadath, 19 μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη των βομβητών τους στο Deir ez-Zur στην ανατολική Συρία.

Επιπλέον 150 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης τραυματίστηκαν επίσης στις εκρήξεις, ανέφερε το Army Radio επικαλούμενο την πηγή ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται ότι οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ χθες στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 12 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και τον τραυματισμό τουλάχιστον 2.500 ατόμων, όπως δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Υγείας Φιράς Αμπιάντ.

Σχεδόν 5.000 βομβητές που έφεραν πάνω τους μέλη της οργάνωσης ανατινάχτηκαν σε όλη τη χώρα, σε σπίτια, δρόμους, γραφεία, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ και αγορές, ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

