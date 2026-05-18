Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Il Giornale» αναφέρθηκε στο παρελθόν του Σαλίμ Ελ Κούντρι, του δράστη που το περασμένο Σάββατο τραυμάτισε, με την ξέφρενη κούρσα του ΙΧ του, οκτώ περαστικούς στη Μόντενα.

«Πρόκειται για έναν Ιταλό πολίτη, στον οποίο διαγνώσθηκε σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας, κάτι που δημιουργεί κάποιες δυσκολίες, ως προς την αποκωδικοποίηση του όλου συμβάντος», δήλωσε ο Πιαντεντόζι.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι ο Ελ Κούντρι είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για την επαγγελματική του κατάσταση και για το ότι, το πανεπιστήμιο από το οποίο είχε πάρει τριετές πτυχίο οικονομικών επιστημών, δεν του πρόσφερε μια θέση εργασίας.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός υπουργός, πριν πέντε χρόνια, σε μέιλ που είχε αποστείλει στο πανεπιστήμιο για να ζητήσει δουλειά, ο δράστης είχε αποκαλέσει «μπάσταρδους» τους χριστιανούς και είχε προσθέσει ότι «μπορούσε να κάψει τον Ιησού». Στη συνέχεια, όμως, σε νέο μέιλ του είχε ζητήσει συγγνώμη και το 2022 οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας του είχαν διαγνώσει σοβαρή ψυχική διαταραχή.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε, τέλος, ότι από τις μέχρι τώρα έρευνες «δεν προέκυψαν αποδείξεις που να συνδέονται με οργανωμένη, εξτρεμιστική ισλαμιστική δράση» και ούτε στοιχεία που συνήθως χαρακτηρίζουν έναν τρομοκράτη ο οποίος ετοιμάζει βίαιες επιθέσεις.

Παρά ταύτα, οι ανακριτές θα εμβαθύνουν, για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη δράση ενός «μοναχικού λύκου». Ενός ανθρώπου, δηλαδή, ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με τρομοκρατικές ομάδες, αλλά σχεδιάζει και πραγματοποιεί επιθέσεις, χωρίς την βοήθεια τρίτων προσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

