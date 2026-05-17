Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πιαντεντόζι: Tο συμβάν της Μόντενα εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως

«Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία» δήλωσε ο Ιταλός υπ. Εσωτερικών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πιαντεντόζι

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι αναφέρθηκε στο χθεσινό τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στη Μόντενα, όπου οδηγός ενός ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου στόχευσε και τραυμάτισε οκτώ πεζούς συνολικά.

«Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες, αλλά το συμβάν δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως», δήλωσε ο Πιαντεντόζι.

«Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία. Αλλά σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αντικείμενο, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κάτι που συνδέεται με την πρόληψη στην αντιτρομοκρατία το οποίο μπορεί να μας ξέφυγε, μας καθησυχάζει», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark