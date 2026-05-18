Ήταν που κάτι που δεν το βλέπει κανείς κάθε μέρα.

Ένα καγκουρό εμφανίστηκε σήμερα σε ένα σημείο μιας σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο, διακόπτοντας για λίγο την κυκλοφορία σε αυτή τη μικρή γραμμή.

«Έγινε μια αναφορά για την εμφάνιση ενός ζώου περίπου στις 9:00», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπος της Infrabel, του διαχειριστή του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου.

«Ένα καγκουρό εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών», κοντά στο Ζίνγκεμ, στη Φλαμανδία, τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν είχε ακριβείς πληροφορίες όπου προήλθε το ζώο».

Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή διακόπηκε για μια ώρα.

«Η αστυνομία προσπάθησε να πιάσει το ζώο, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι κάλεσε έναν κτηνίατρο», είπε. «Ο κτηνίατρος αποδείχθηκε πιο επιδέξιος».

«Η εμφάνιση ενός τέτοιου ζώου δεν είναι κάτι συνηθισμένο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Infrabel, συμπληρώνοντας ότι συνήθως οι διαταραχές στην κυκλοφορία προκαλούνται από βοοειδή ή πρόβατα.

«Μια αλπάκα είχε μπει σε σιδηροδρομική γραμμή από χρόνια, ήταν κάτι που το θυμόμαστε».

Πηγή: skai.gr

