Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, το Σάββατο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών στη πόλη Μόντενα της βόρειας Ιταλίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός, ηλικίας περίπου 30 ετών, έχει συλληφθεί. Κατηγορείται επίσης ότι προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν περαστικό που επιχείρησε να τον σταματήσει.

Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ελκούντι Σαλίμ, έχει ιταλική υπηκοότητα και κατάγεται από το Μαρόκο. Ο δράστης φέρεται να λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε ίσως και τα 100 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου, το αυτοκίνητο προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος αφού παρέσυρε τους πεζούς σε δρόμο στην κεντρική περιοχή της πόλης.

Ο δήμαρχος Μάσιμο Μετσέτι δήλωσε ότι δεν έχασε κανείς τη ζωή του, αλλά δύο από τα θύματα βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ανέφερε ότι μια γυναίκα που εγκλωβίστηκε πάνω στη βιτρίνα του καταστήματος ενδέχεται να χρειαστεί ακρωτηριασμό και στα δύο της πόδια.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αν ενήργησε από πρόθεση, δήλωσε ο δήμαρχος.

Modena, Italy: A speeding car mowed down pedestrians on Via Emilia in Largo Porta Bologna, injuring at least seven, three seriously, before crashing into a shop; the Moroccan‑origin driver fled, stabbing a passerby who stopped him, and is now in police custody. pic.twitter.com/Xrq6oiAzHN — GeoTechWar (@geotechwar) May 16, 2026

WATCH: Video shows driver ramming crowd near center of Modena, Italy; 8 injured including 2 seriously wounded. pic.twitter.com/tBOs9tOSAz — Scope Report (@ScopeReport_) May 16, 2026

Πηγή: skai.gr

