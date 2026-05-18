Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρίσκεται στο Βερολίνο για την 3η Συνάντηση του Μηχανισμού Στρατηγικού Διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας, μετά από 12 χρόνια διακοπής.

Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής, ασφάλειας, άμυνας και η οικονομική συνεργασία, με επίκεντρο την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία, μετά την έγκριση της Γερμανίας.

Η αναβίωση του μηχανισμού στρατηγικού διαλόγου ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ερντογάν και τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς στα τέλη του 2025, σηματοδοτώντας πρόοδο στις διμερείς σχέσεις μετά από μια περίοδο έντασης.

Σημείο καμπής για τις σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας η σημερινή ημέρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, όπου μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ θα πραγματοποιήσουν την 3η Συνάντηση του Μηχανισμού Στρατηγικού Διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας, ύστερα από διακοπή 12 ετών. Τα τουρκικά ΜΜΕ θεωρούν ότι η αναβίωση του διαλόγου αποτελεί σαφή ένδειξη της προόδου που έχει σημειωθεί τελευταία στις διμερείς σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής, ασφάλειας και άμυνας.



Σημειώνεται ότι το επίσημο πλαίσιο για τον Μηχανισμό Στρατηγικού Διαλόγου Γερμανίας-Τουρκίας καθορίστηκε στα τέλη του 2012 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Μάιο του 2013, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου επισκέφθηκε το Βερολίνο. Ωστόσο, ο θεσμός αυτός λειτούργησε μόνο για έναν χρόνο, λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων Άγκυρας-Βερολίνου. Η απόφαση για την αναβίωση του μηχανισμού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ερντογάνκαι τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς κατά τη συνάντησή τους στα τέλη του 2025 στην Άγκυρα. Αυτή τη φορά, κεντρικό θέμα θα είναι η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, ειδικά μετά την έγκριση της Γερμανίας για την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία.

Αμυντική συνεργασία και σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν σήμερα την ενίσχυση της συνεργασίας στην παραγωγή αμυντικής βιομηχανίας, ενώ ο Χακάν Φιντάν θα τονίσει τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας σε πρωτοβουλίες, έργα και στρατηγικές ασφάλειας και άμυνας υπό την ηγεσία της ΕΕ. Επίσης, την επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την απελευθέρωση των θεωρήσεων και γενικά την ανάπτυξη της τουρκο-γερμανικής οικονομικής συνεργασίας, που ανέρχεται σε όγκο συναλλαγών 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: Deutsche Welle

