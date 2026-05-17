Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκαν, πριν από λίγο στη Μόντενα, τους πολίτες που τραυματίσθηκαν χθες από τον τριάντα ενός ετών Σαλίμ Ελ Κούντρι.

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε τη Λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», είπε ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που πρώτος, χθες το απόγευμα, μπλόκαρε τον δράστη.

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, υπογράμμισε από την μεριά του ότι από τους τέσσερις πολίτες που χθες ακινητοποίησαν τον Ελ Κούντρι, οι δυο ήταν ξένοι πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ιταλία και οι οποίοι κατάγονται από την Αίγυπτο και ζήτησε να αποφευχθούν γενικεύσεις και εργαλειοποιήσεις.

Εκ των οκτώ τραυματιών, δυο παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για ένα ζευγάρι πενήντα πέντε ετών, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της πόλης. Δυο γυναίκες, επίσης, μια Γερμανίδα και μια Πολωνέζα, φέρουν πολλαπλά τραύματα και υποβλήθηκαν σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για την άμεση και αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

