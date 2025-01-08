ΜΜΕ Αυστρίας: Ο υπουργός Εξωτερικών Σάλενμπεργκ θα διοριστεί υπηρεσιακός καγκελάριος

Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ θα διοριστεί υπηρεσιακός καγκελάριος αργότερα την Τετάρτη, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αναλαμβάνοντας τη θέση του Καρλ Νεχάμερ, ο οποίος παραιτήθηκε όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες του κεντρώου συνασπισμού το Σαββατοκύριακο.

Ο Σάλενμπεργκ διετέλεσε ήδη καγκελάριος για δύο μήνες το 2021 μετά την παραίτηση του Σεμπάστιαν Κουρτς επειδή τέθηκε υπό έρευνα ως ύποπτος για αδικήματα διαφθοράς τα οποία αρνήθηκε.

Η συντηρητική κυβέρνηση της Αυστρίας υπηρετεί ως υπηρεσιακή μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

