Η Ουκρανία έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί στρατιωτικό αεροδρόμιο

Η Ουκρανία έπληξε μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη ρωσική πόλη Engels, δήλωσε την Τετάρτη σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η Engels καίγεται, η άμυνά σας είναι τρομοκρατημένη», έγραψε ο Oleksandr Kamyshin στο X. «Ακόμα μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου, που εξυπηρετεί στρατιωτικό αεροδρόμιο, χτυπήθηκε από τις ουκρανικές ικανότητες μεγάλου βεληνεκούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.