Η Ουκρανία έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί στρατιωτικό αεροδρόμιο

Η Ουκρανία έπληξε μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη ρωσική πόλη Engels, δήλωσε την Τετάρτη σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου

Ουκρανία

Η Ουκρανία έπληξε μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη ρωσική πόλη Engels, δήλωσε την Τετάρτη σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η Engels  καίγεται, η άμυνά σας είναι τρομοκρατημένη», έγραψε ο Oleksandr Kamyshin στο X. «Ακόμα μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου, που εξυπηρετεί στρατιωτικό αεροδρόμιο, χτυπήθηκε από τις ουκρανικές ικανότητες μεγάλου βεληνεκούς».

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
