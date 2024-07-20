Η διακοπή της τεχνολογίας του Riday όχι απλώς απέκοψε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τα πολύτιμα αρχεία τους, κλείδωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και καθήλωσε τις πτήσεις τους προς το σπίτι - έχει αφαιρέσει επίσης ένα τεράστιο κομμάτι από την περιουσία του George Kurtz.

Όπως γράφει το forbes o δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, της εταιρείας κυβερνοασφάλειας της οποίας το λογισμικό πυροδότησε τη διακοπή, υπέστη μεγάλη οικονομική ζημιά.

Η καθαρή αξία του Kurtz μειώθηκε κατά περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια από τις 3:30 μ.μ. Eastern της Παρασκευής, καθώς οι μετοχές της μετοχής της CrowdStrike έχουν υποχωρήσει 11% από το κλείσιμο της Πέμπτης. Το Forbes εκτιμά ότι ο Kurtz, ο οποίος είχε περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια την Πέμπτη, έχει τώρα περιουσία περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο λόγος της πτώσης είναι απλός: Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του Kurtz είναι συνδεδεμένο με τη μετοχή CrowdStrike. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης από τη συνίδρυσή της το 2012. Κατέχει περισσότερο από το 3% των μετοχών της εταιρείας.

Ήταν μια προσοδοφόρα επένδυση, που βοήθησε να ωθήσει τον 53χρονο Kurtz από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή θέση μετά την IPO του 2019 της CrowdStrike σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από την κατάρρευση της Παρασκευής, καθώς η αξία της μετοχής έχει υπερτετραπλασιαστεί σε αξία τα τελευταία πέντε χρόνια εν μέσω αυξανόμενης ανάγκης για κυβερνοασφάλεια.

Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα ξεπέρασαν τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 31 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια ήρθε η καταστροφική ενημέρωση λογισμικού που εστάλη νωρίς την Παρασκευή. Ενώ προσπαθούσε να στείλει μια ενημέρωση από το δημοφιλές προϊόν Falcon Sensor, μια μέθοδο που βασίζεται στο cloud για την εκτέλεση λειτουργιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η CrowdStrike έστειλε ένα ελαττωματικό αρχείο που κατέληξε να ακρωτηριάσει εκατομμύρια υπολογιστές της Microsoft σε όλο τον κόσμο.

Η διακοπή συνεχίστηκε, καθιστώντας τις συσκευές με Windows άχρηστες καθώς το CrowdStrike και ο κόσμος της τεχνολογίας εργάζονταν για να επαναφέρουν τις λειτουργίες τους σε καλό δρόμο.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε μια δήλωση την Παρασκευή και ο Kurtz έγραψε στο Twitter: «Το CrowdStrike εργάζεται ενεργά με πελάτες που επηρεάζονται από ένα ελάττωμα που εντοπίστηκε σε μια ενημερωμένη έκδοση περιεχομένου για κεντρικούς υπολογιστές των Windows. … Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση».

Το ζήτημα έχει εντοπιστεί και κοινοποιήθηκε μια λύση, έγραψε το CrowdStrike στη δήλωση. Η μετοχή του CrowdStrike υποχώρησε στις συναλλαγές μετά τις ώρες λειτουργίας και άνοιξε την Παρασκευή με πτώση 15% προτού ανακάμψει ελαφρά. Ο Kurtz δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο για αυτήν την ιστορία.

Ποιος είναι ο Kurtz

Ο Kurtz , γέννημα θρέμμα του Parsippany του Νιου Τζέρσεϊ , δεν μεγάλωσε πλούσιος. Σπούδασε λογιστική στο Πανεπιστήμιο Seton Hall και στη συνέχεια πέρασε σχεδόν μια δεκαετία στη συμβουλευτική εταιρεία PWC και στον λογιστικό γίγαντα Ernst and Young, μεγάλο μέρος της οποίας εργαζόταν σε ρόλους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. Ήταν ένας από τους πρώτους πέντε υπαλλήλους που προσλήφθηκαν με πλήρη απασχόληση σε θέση κυβερνοασφάλειας στην PWC.

Το 1999, ίδρυσε την εταιρεία συμβούλων ασφάλειας Foundstone το 1999. Πώλησε την εταιρεία, στελεχωμένη από μια ομάδα πρώην συναδέλφων της EY, στον κολοσσό της κυβερνοασφάλειας McAfee το 2004 για 90 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το LinkedIn του Kurtz.

Αφού εντάχθηκε στην McAfee ως ανώτερος αντιπρόεδρος, εργάστηκε στις τάξεις και, το 2009, έγινε επικεφαλής τεχνολογίας. Ίδρυσε το CrowdStrike το 2012 και το δημοσίευσε στο Nasdaq το 2019. Στην πορεία, η εταιρεία έκανε όνομα, μεταξύ άλλων ερευνώντας το hack των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών το 2016. Το CrowdStrike προστέθηκε στον S&P 500 Index τον προηγούμενο μήνα.

Παρά τη μεγάλη πτώση της περιουσίας του την Παρασκευή, ο Kurtz - ένας χαμηλών τόνων δισεκατομμυριούχος που ζει στην Paradise Valley της Αριζόνα με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του - παραμένει πολύ πλούσιος.

Εκτός από τη συμμετοχή του σε μετοχές της CrowdStrike αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τρέχουσες τιμές, έχει ξεπουλήσει μετοχές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία πέντε χρόνια για να τις προσθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Και είναι ένας καταξιωμένος οδηγός αγώνων αυτοκινήτων που κέρδισε την κατηγορία LMP2 στο 24 Hours of Le Mans το 2019. Το CrowdStrike είναι ο «επίσημος συνεργάτης κυβερνοασφάλειας» της ομάδας Mercedes-AMG Petronas Formula 1, η οποία επίσης χτυπήθηκε από τη διακοπή την Παρασκευή...

