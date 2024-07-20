Η παγκόσμια κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων που προκλήθηκε από μια αναβάθμιση λογισμικού της αμερικανικής εταιρίας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, επηρέασε σχεδόν 8,5 εκατομμύρια συσκευές της Microsoft, ανακοίνωσε σήμερα ο τεχνολογικός κολοσσός.

«Η εκτίμησή μας μέχρι στιγμής είναι ότι η αναβάθμιση λογισμικού του CrowdStrike επηρέασε 8,5 εκατομμύρια συσκευές Windows, ή λιγότερο από το ένα τοις εκατό όλων των συσκευών με Windows», ανέφερε η εταιρεία σήμερα με ανάρτηση σε ιστολόγιο.

Η CrowdStrike έχει συνδράμει στην ανάπτυξη μιας κλιμακωτής λύσης που θα βοηθήσει την υποδομή Azure της Microsoft να επιταχύνει μια επιδιόρθωση, τόνισε η Microsoft, προσθέτοντας ότι ο τεχνολογικός γίγαντας συνεργάζεται τόσο με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon όσο και με την πλατφόρμα Google Cloud για να βρεθούν οι "πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις".

Η χθεσινή κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως επηρέασε τη λειτουργία αεροδρομίων, αεροπορικών εταιριών, τραπεζών, μέσων ενημέρωσης και δεκάδων άλλων επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

