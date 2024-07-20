Η παγκόσμια κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων που προκλήθηκε από μια αναβάθμιση λογισμικού της αμερικανικής εταιρίας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, επηρέασε σχεδόν 8,5 εκατομμύρια συσκευές της Microsoft, ανακοίνωσε σήμερα ο τεχνολογικός κολοσσός.
«Η εκτίμησή μας μέχρι στιγμής είναι ότι η αναβάθμιση λογισμικού του CrowdStrike επηρέασε 8,5 εκατομμύρια συσκευές Windows, ή λιγότερο από το ένα τοις εκατό όλων των συσκευών με Windows», ανέφερε η εταιρεία σήμερα με ανάρτηση σε ιστολόγιο.
Η CrowdStrike έχει συνδράμει στην ανάπτυξη μιας κλιμακωτής λύσης που θα βοηθήσει την υποδομή Azure της Microsoft να επιταχύνει μια επιδιόρθωση, τόνισε η Microsoft, προσθέτοντας ότι ο τεχνολογικός γίγαντας συνεργάζεται τόσο με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon όσο και με την πλατφόρμα Google Cloud για να βρεθούν οι "πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις".
Η χθεσινή κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως επηρέασε τη λειτουργία αεροδρομίων, αεροπορικών εταιριών, τραπεζών, μέσων ενημέρωσης και δεκάδων άλλων επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.