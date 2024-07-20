Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, σχετικά με την υπόθεση του Γερμανού, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα σε θάνατο από δικαστήριο του Μινσκ.

«Αυτός ο εγκληματίας είναι Γερμανός πολίτης και υπήρξαν φυσικά επαφές με τη γερμανική πλευρά για το θέμα. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία της Γερμανίας για αυτόν και της παραχωρήσαμε προξενική πρόσβαση στον εγκληματία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διακυβερνητικές συμφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του λευκορωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ανατόλι Γκλας στο δίκτυο VK, σύμφωνα με το περιοδικό Focus. Στις δηλώσεις του ο κ. Γκλας έκανε λόγο για καταδίκη, αλλά όχι για θανατική ποινή και σημείωσε ότι η λευκορωσική πλευρά έχει υποβάλει «συγκεκριμένες προτάσεις» για την εξέλιξη της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Τα δύο υπουργεία Εξωτερικών βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για αυτό, δήλωσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας περιορίστηκε από την άλλη πλευρά να επιβεβαιώσει την υπόθεση και να τονίσει ότι η Γερμανία «απορρίπτει θεμελιωδώς τη θανατική ποινή ως σκληρή και απάνθρωπη». Όπως επισήμανε εκπρόσωπος, το υπουργείο και η γερμανική πρεσβεία στο Μινσκ παρέχουν προξενική υποστήριξη «στους πληγέντες» και «ασκούν εντατική πίεση στις αρχές της Λευκορωσίας για λογαριασμό τους».

Η υπόθεση έγινε γνωστή μόλις χθες, από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Wjasna, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για τον 30χρονο Ρίκο Κρίγκερ. Σύμφωνα με ανάρτηση της λευκορωσίδας δημοσιογράφου Χάνα Λιουμπάκοβα στην πλατφόρμα «Χ», πρόκειται για στρατιωτικό γιατρό του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και καταδικάστηκε στις 24 Ιουνίου σε θάνατο. Ο Κρίγκερ θεωρείται από το Μινσκ ότι σχετίζεται με το τάγμα «Kastus Kalinouski», στο οποίο υπηρετούν Λευκορώσοι που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας εναντίον του ρωσικού στρατού. Το τάγμα έχει πάντως δηλώσει ότι ο Ρίκο Κρίγκερ δεν ανήκε στις τάξεις του.

Η Wjasna υποστηρίζει επίσης ότι ο 30χρονος, ο οποίος κρατείται από τον Νοέμβριο του 2023, αντιμετώπισε έξι κατηγορίες για ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων για «δράση μισθοφόρου», «τρομοκρατική ενέργεια» και «δημιουργία εξτρεμιστικής οργάνωσης», ενώ κατηγορήθηκε ακόμη ότι ενορχήστρωσε εκρήξεις στη Λευκορωσία.

Η οργάνωση Wjasna, της οποίας ιδρυτής είναι ο - φυλακισμένος - βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης το 2022 'Αλες Μπιαλάτσκι, έχει τεθεί εκτός νόμου στην Λευκορωσία και διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που βάρυναν τον Γερμανό που καταδικάστηκε.

Η Λευκορωσία είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει την θανατική ποινή. Οι εκτελέσεις γίνεται δια τουφεκισμού και υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, σε ημερομηνίες οι οποίες δεν ανακοινώνονται. Οι σοροί των κρατουμένων δεν παραδίδονται στις οικογένειές τους και δεν τους κοινοποιείται ο τόπος ταφής. Συνήθως πρόκειται για άνδρες κατά συρροή δολοφόνους. Κατά το παρελθόν η κυβέρνηση του Μινσκ έχει καταφέρει να ανταλλάξει δυτικούς κρατούμενους με «παραχωρήσεις» εκ μέρους της Δύσης, με αποτέλεσμα αυτοί οι κρατούμενοι να θεωρούνται διαπραγματευτικά χαρτιά στις πολιτικές διαπραγματεύσεις της Λευκορωσίας με την Δύση.

