Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social Media δημοσίευσε μια επιστολή-γνωμάτευση από τον βουλευτή του Τέξας, Ρόνι Τζάκσον, τον πρώην γιατρό του, στην οποία καταγράφει την κατάσταση της υγείας του μετά την απόπειρα δολοφονίας της περασμένης εβδομάδας.
Ο Τζάκσον αναφέρει ότι μια σφαίρα χτύπησε το πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του Τραμπ, προκαλώντας ένα «τραύμα πλάτους 2 εκατοστών», ενώ προσθέτει ότι «υπάρχει ακόμη διαλείπουσα αιμορραγία» που απαιτεί από τον Τραμπ να φορά έναν επίδεσμο στο αυτί του.
