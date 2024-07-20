Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social Media δημοσίευσε μια επιστολή-γνωμάτευση από τον βουλευτή του Τέξας, Ρόνι Τζάκσον, τον πρώην γιατρό του, στην οποία καταγράφει την κατάσταση της υγείας του μετά την απόπειρα δολοφονίας της περασμένης εβδομάδας.

Ο Τζάκσον αναφέρει ότι μια σφαίρα χτύπησε το πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του Τραμπ, προκαλώντας ένα «τραύμα πλάτους 2 εκατοστών», ενώ προσθέτει ότι «υπάρχει ακόμη διαλείπουσα αιμορραγία» που απαιτεί από τον Τραμπ να φορά έναν επίδεσμο στο αυτί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.