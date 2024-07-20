Λογαριασμός
Ο Τραμπ δημοσίευσε τη γνωμάτευση του γιατρού του για τον τραυματισμό του στην απόπειρα

Η γνωμάτευση γράφει ότι ο Τραμπ φέρει τραυματισμό «2 εκατοστών»

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social Media δημοσίευσε μια επιστολή-γνωμάτευση από τον βουλευτή του Τέξας, Ρόνι Τζάκσον, τον πρώην γιατρό του, στην οποία καταγράφει την κατάσταση της υγείας του μετά την απόπειρα δολοφονίας της περασμένης εβδομάδας. 

Ο Τζάκσον αναφέρει ότι μια σφαίρα χτύπησε το πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του Τραμπ, προκαλώντας ένα «τραύμα πλάτους 2 εκατοστών», ενώ προσθέτει ότι «υπάρχει ακόμη διαλείπουσα αιμορραγία» που απαιτεί από τον Τραμπ να φορά έναν επίδεσμο στο αυτί του.

Τραμπ

Πηγή: skai.gr

