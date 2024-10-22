Μichael Newman: Πέθανε o πρωταγωνιστής του «Baywatch»

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών, ο πρωταγωνιστής του Baywatch, Μάικλ Νιούμαν.

Ο διάσημος ηθοποιός, απεβίωσε, 18 χρόνια αφότου διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο στενός φίλος του Νιούμαν, Ματ Φέλκερ - ο οποίος σκηνοθέτησε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu After Baywatch: Moment in the Sun - αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός πέθανε από «καρδιακές επιπλοκές» το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου «περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του».

Ο Νιούμαν γεννήθηκε στο Λος Άντζελες κι έγινε διάσημος τη δεκαετία του '90 ως ο ναυαγοσώστης στη μακροχρόνια.

Μάλιστα ήταν το μόνο μέλος του καστ που ήταν πραγματικά ναυαγοσώστης.

Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, στα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Ντέιβιντ Χέισελχοφ.

Ο Νιούμαν ήταν επίσης πυροσβέστης πλήρους απασχόλησης, επαγγελματική ιδιότητα που διατηρούσε παράλληλα με τα γυρίσματα της σειράς και συνεχίσε με κανονικά με την ολοκλήρωσή της.

