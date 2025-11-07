Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι απόψε στις 21:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα παραδώσει τη σορό ενός από τους τελευταίους ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση της οργάνωσης, «στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) θα παραδώσουν τη σορό ενός κρατουμένου στις 21:00. Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

Η παράδοση της σορού εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ εν ζωή ομήρων και σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς και οι συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται να παραδώσουν ακόμη έξι σορούς ομήρων.

Πηγή: skai.gr

