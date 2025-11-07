Το Αζερμπαϊτζάν δεν σχεδιάζει να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στη Γάζα εάν δεν σταματήσουν οι συγκρούσεις

Το Αζερμπαϊτζάν δεν σχεδιάζει να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στη Γάζα, παρά μόνο εάν σταματήσουν πλήρως οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον συζητά με το Αζερμπαϊτζάν, την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και την Τουρκία την πιθανή συμβολή τους στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), που θα αποτελείται από περίπου 20.000 στρατιώτες.

«Δεν θέλουμε να κινδυνεύσουν οι στρατιώτες μας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν σταματήσει τελείως η στρατιωτική δράση» είπε η αζέρικη πηγή. Σημείωσε επίσης ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από το κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας είπε στο πρακτορείο ότι δεν έχει παραλάβει κανένα νομοσχέδιο για το θέμα αυτό.

Το ψήφισμα που προώθησαν οι ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη προβλέπει ότι η ISF θα μπορούσε «να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα» –που σημαίνει και βία, εάν χρειαστεί– για να εκτελέσει την εντολή της σταθεροποίησης στη Γάζα.

Η Χαμάς δεν έχει δηλώσει εάν θα συμφωνούσε στον αφοπλισμό της και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, κάτι που προηγουμένως απέρριπτε.

Πηγή: skai.gr

