Τα φλέγοντα θέματα που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας.

Αναφορικά με το ουκρανικό, ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε στις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τον αγώνα του ουκρανικού λαού και θα συνδράμει στην ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της χώρας, ενώ θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου. Ο Έλληνας Υπ.Εξ. τόνισε επίσης ότι για να είναι βιώσιμη η ειρήνη αυτή πρέπει η Ουκρανία να είναι μέρος της λύσης, και να έχει λόγο στις διαπραγματεύσεις όπως και η η ΕΕ που πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Αναφορικά με τη Γάζα ο κ.Γεραπετρίτης είπε ότι πρέπει να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα και η διατήρηση εκεχειρίας, και η ανθρωπιστική βοήθεια να ρεύσει απρόσκοπτα στον πληθυσμό της Γάζας. Η Ελλάδα- είπε- παραμένει προσηλωμένη στη λύση των δυο κρατών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για ένα παλαιστινιακό κράτος, αλλά και για εξασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ, και εκτίμησε ότι είναι αναγκαία η οικονομική και πολιτική υποστήριξη της πολιτικής αρχής της Παλαιστίνης για να υπάρξει ειρήνη στη Γάζα.

Ο κ.Γεραπετρίτης επισήμανε ακόμη ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τα μάτια της στραμμένα και σε άλλες περιοχές όπου οι κρίσεις σοβούν. Σχετικά με την Αφρική όπου οι ένοπλες συρράξεις μαίνονται σε πολλές χώρες είπε ότι πρέπει η ΕΕ να αναλάβει δράση για να επανακάμψει η ειρήνη και να προληφθούν μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις και να ελεγχθούν τυχόν μαζικές μεταναστευτικές ροές.

"Η Ελλάδα ως χώρα άμεσης πρώτης υποδοχής έχει ενεργό ενδιαφέρον στο ζήτημα αυτό" είπε. Σχετικά με τη Σύρια είπε ότι η χώρα μας εμμένει στην αυτονόηητη απαίτηση για μια συμπεριληπτική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς μειονοτήτων, και πλήρη λογοδοσία των υπεύθυνων για τις βιαιότητες κατά Δριστιανών Δρούζων και Αλεβιτών.

Για τα δυτικά Βαλκάνια είπε ότι "οφείλουμε να δράσουμε ως Ευρώπη και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής προοπτικής να επισπεύσουμε την ενταξιακή πορεία, όπου υφίσταται ωριμότητα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί χωρίς ευθυγράμμιση με θέματα εσωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας". Ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε επίσης ότι κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να σέβεται τις αρχές της καλής γειτονίας και συνεργασίας το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τέλος ανέφερε ότι το όραμα της στρατηγικής αυτονομίας τη ΕΕ που είναι πολύ σημαντικό, όπως πολύ σημαντικά είναι και τα εθνικά συμφέροντα των κρατών-όπως είπε- για μια ισχυρή Ευρώπη, χωρίς έξωθεν εξαρτήσεις.

"Η κοινή εξωτερική πολιτική και η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης είναι ζητήματα υπαρξιακά που δεν χωρούν καθυστερήσεις ούτε όμως και εκπτώσεις. Η Ελλάδα θα παραμείνει αταλάντευτη στη θέση αυτή" είπε καταλήγοντας ότι απώτερος στόχος η είναι η γεωπολιτική ένωση η οποία θα προωθεί και θα προασπίζει την δημοκρατία και την ελευθερία, και την βασισμένη στην διεθνή έννομη τάξη γεωπολιτική πραγματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

