Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε ότι μια συμφωνία για τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών μπορεί να επιτευχθεί «ελπίζουμε ήδη από απόψε».



Η ίδια η Μέτσολα συμμετείχε στο πρώτο μέρος της συνόδου κορυφής των ηγετών, αλλά δεν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε «πολιτικό μασάζ» στη Τζόρτζια Μελόνι επιδίδονται στο μεταξύ άλλοι ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Όλαφ Σολτς και Ντόναλντ Τουσκ είναι κάποιοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες που «ρίχνουν γέφυρες» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, μετά τη συμφωνία με την οποία η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και η Εσθονή Κάγια Κάλας θα λάβουν τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την εξωτερική πολιτική.

Οι έξι διαπραγματευτές που προχώρησαν στη συμφωνία είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πολωνός Πρωθυπουργός (για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γερμανός Καγκελάριος (για τους Σοσιαλιστές), ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε (για τους Φιλελεύθερους).

Η Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε τη συμφωνία για την κατανομή των κορυφαίων θέσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, λέγοντας ότι αγνοεί τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι κατά τις εκλογές στις αρχές του μήνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατηγορηματικά αντίθετος στη συμφωνία δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προσερχόμενος στη Σύνοδο.

Πηγή: skai.gr

