«Νεκρή ζώνη» περίπου 5 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο έχει δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με στοιχεία και αεροφωτογραφίες που έχουν αναλύσει οι Financial Times.

«Οι σχεδόν καθημερινοί εναέριοι βομβαρδισμοί, οι βομβαρδισμοί πυροβολικού και ο λευκός φώσφορος έχουν καταστήσει ακατοίκητο μεγάλο μέρος των 5 χιλιομέτρων βόρεια της Μπλε Γραμμής», αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι Financial Times αναλύουν δεδομένα από εμπορικούς δορυφόρους στο πλαίσιο έρευνας που του CUNY Graduate Center και του Oregon State University για τον εντοπισμό αλλαγών σε κτίρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μόνο ελάχιστοι Λιβανέζοι πολίτες παραμένουν στην περιοχή, με τα περισσότερα κτίρια να είναι άδεια και πολλά κατεστραμμένα.

Το δημοσίευμα επικαλείται δήλωση του Mohammad Srour, δημάρχου της Ayta ash-Shab, σύμφωνα με την οποία οι ισραηλινές επιθέσεις ισοδυναμούν με «συστηματική καταστροφή».

Σύμφωνα με το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε το 2006 για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αναπτύχθηκαν για την παρακολούθηση της εκεχειρίας κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης 120 χιλιομέτρων ή της Μπλε Γραμμής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Καλεί επίσης τη Χεζμπολάχ να αποσύρει τις δυνάμεις της πίσω από τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ.



