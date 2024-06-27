Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον χθεσινό εκτροχιασμό πολλών βαγονιών αμαξοστοιχίας που μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες στον ρωσικό Άπω Βορρά, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν σήμερα οι αρχές.

« Εντοπίσαμε το πτώμα ενός τρίτου ανθρώπου, πρόκειται για ένα κορίτσι 16 ετών », τόνισε η υπηρεσία Τύπου του τοπικού κλάδου της Ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής στο πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Νέα καταστροφή στη Ρωσία. Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα τώρα. Αυτή τη φορά, ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στη Δημοκρατία της Κόμη. Αιτία του εκτροχιασμού ήταν η διάβρωση της πίστας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 9 ή 10 μπαγόνια ανατράπηκαν, τραυματίζοντας δεκάδες επιβάτες.



Αντί για… pic.twitter.com/oUUvfZHL5v — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) 26 Ιουνίου 2024

Νωρίτερα σήμερα, η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων, ( RZD ) τόνισε στο Telegram ότι τα πτώματα δύο ανθρώπων βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος και ότι ένας επιβάτης εξακολουθούσε να αγνοείται.

Η επιβατική αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη Βορκούτα, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, με προορισμό το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, στον νότο της χώρας. Εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ιντα, στη δημοκρατία των Κόμι, μια αραιοκατοικημένη περιοχή όπου επικρατεί δριμύ ψύχος.

« Στο τρένο επέβαιναν 215 επιβάτες. Είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση », δήλωσε χθες μέσω Telegram ο επικεφαλής της δημοκρατίας των Κόμι, Βλαντίμιρ Ούιμπα. Όπως δήλωσε, μόνο «η ουρά» της αμαξοστοιχίας βγήκε από τις ράγες.

Η RZD τόνισε σήμερα ότι, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο εκτροχιασμός μπορεί να προκληθεί από την κατάρρευση των σιδηρογραμμών λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Τα ατυχήματα στις συγκοινωνίες δεν είναι σπάνια στη Ρωσία, κυρίως στις απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές αυτής της τεράστιας χώρας, η οποία διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

