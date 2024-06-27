Στόλτενμπεργκ: Σύμμαχος του ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των εκλογών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παραμείνουν ένας «ισχυρός σύμμαχος» του ΝΑΤΟ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, λίγες ώρες πριν από το πρώτο ντιμπέιτ Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν πέντε μήνες πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές που θα φέρουν αντιμέτωπους αυτούς τους δύο υποψήφιους των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων.

«Αναμένω από τις ΗΠΑ να παραμείνουν ένας ισχυρός σύμμαχος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ερωτηθείς για τις συχνές εμπρηστικές δηλώσεις του πρώην και νυν υποψηφίου προέδρου Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι οι επικρίσεις του «δεν στρέφονται εναντίον του ΝΑΤΟ, αλλά εναντίον των Συμμάχων του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν με επαρκή χρηματικά ποσά στις δαπάνες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Αυτή η κατάσταση έχει «αλλάξει πλέον», τόνισε ο Γ.Γ., με 23 από τις 32 χώρες του ΝΑΤΟ να καταβάλλουν πλέον τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους σε στρατιωτικές δαπάνες.

«Είμαστε σε καλύτερη θέση να αποδείξουμε ότι (...) οι ΗΠΑ δεν φέρουν μόνες τους το βάρος» των δαπανών, υποστήριξε.

Μια πιθανή επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, που μεταξύ πολλών άλλων επιθετικών σχολίων έχει χαρακτήσει «παρωχημένο» το ΝΑΤΟ, ανησυχεί τις Βρυξέλλες και τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις στην πολιτική, αλλά αναμένω από τις ΗΠΑ να παραμείνουν ένας ισχυρός σύμμαχος», επέμεινε ο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος αποχωρεί από την ηγεσία του ΝΑΤΟ την 1η Οκτωβρίου, πόστο στο οποίο παρέμεινε επί δέκα χρόνια.

Διάδοχός του θα είναι ο Ολλανδός απερχόμενος πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της Συμμαχίας κατά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Στόλτενμπεργκ εκτίμησε ότι η Ρωσία δεν είναι ικανή να κάνει «σημαντικές προόδους» στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αυτοί (οι Ρώσοι) δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν καμία σημαντική πρόοδο» στην Ουκρανία, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

