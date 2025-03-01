Η Δανία είναι «περήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού», δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, μετά τη σφοδρή δημόσια διαφωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Αμερικανού ομολόγου του στον Λευκό Οίκο.

Στο πλευρό της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής και ενοχλημένη από τον Τραμπ που έχει στραμμένο το βλέμμα του στη Γροιλανδία, η Φρεντέρικσεν ανήρτησε νωρίτερα το βράδυ, στο Instagram και στο Facebook, μια φωτογραφία χειραψίας με τον πρόεδρο Ζελένσκι συνοδευόμενη από ένα emoji καρδιάς.

Η Γροιλανδία είναι έδαφος της Δανίας την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει επιθυμία να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

