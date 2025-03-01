Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Παρασκευή ότι «εάν κάποιος παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν», και όχι ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως τον κατηγόρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο, που όλοι ακούσαμε να μας απειλεί με πυρηνικά, που παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν πρέπει να τον αναζητήσουμε στην πλευρά του Κιέβου. Πρέπει μάλλον να τον αναζητήσουμε στην πλευρά της Μόσχας», πρόσθεσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα πορτογαλικά τηλεοπτικά δίκτυα RTP1 και RTP3.

Πηγή: skai.gr

