Την στήριξή του προς την Ουκρανία εξέφρασε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πιθανότατα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με αφορμή τα όσα διημείφθησαν νωρίτερα απόψε στον Λευκό Οίκο.

«Αγαπητέ Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας στις καλές στιγμές και στις στιγμές δοκιμασίας. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τον επιτιθέμενο και το θύμα σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο», έγραψε ο κ. Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε νωρίτερα απόψε την Ουκρανία για τη στήριξη της Γερμανίας, μετά το επεισόδιο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από ό,τι οι πολίτες της Ουκρανίας! Για αυτό εργαζόμαστε προς έναν κοινό δρόμο για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην Γερμανία - και στην Ευρώπη», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

