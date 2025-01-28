Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Τρίτη μετά από συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν ότι οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν έχουν υποστηρίξει πλήρως τη διατήρηση του σεβασμού των διεθνών συνόρων όπως μεταδίδει το Reuters.
«Το σαφές μήνυμα από φίλους στις σκανδιναβικές χώρες και στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, είναι ότι πρέπει φυσικά να υπάρχει σεβασμός για τα εδάφη και την κυριαρχία των κρατών. Αυτό είναι κρίσιμο για τη διεθνή κοινότητα που έχουμε οικοδομήσει μαζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε η πρωθυπουργός της Δανίας στον τηλεοπτικό σταθμό TV2.
Οι δηλώσεις της έρχονται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να έχει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής του Βασιλείου της Δανίας.
- Συμβαίνει και στη Γερμανία: Όταν οι προεκλογικές υποσχέσεις επαναλαμβάνονται…
- Απειλές θανάτου δέχονται δικαστής και δύο εισαγγελείς της δίκης της Μαρίν Λε Πεν
- Ο ιδρυτής της DeepSeek στρέφει την προσοχή του στην κινεζική καινοτομία - Τι γνωρίζουμε για τον Liang Wenfeng και οι σπάνιες συνεντεύξεις του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.