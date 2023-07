Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ και Τυνησίας για την αντιμετώπιση των διακινητών ανθρώπων

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, που θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι διακινητές ανθρώπων, υπέγραψαν την Κυριακή ο πρόεδρος της Τυνησίας και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Τυνησία έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε σημείο αφετηρίας για χιλιάδες μετανάστες που προσπαθούν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Τη συμφωνία ανακοίνωσαν η τυνησιακή προεδρία και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τυνησίας, της ΕΕ, της Ιταλίας και της Ολλανδίας περιέχει «συμφωνίες για τη διατάραξη του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών ανθρώπων, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη βελτίωση της καταγραφής και της επιστροφής» των μεταναστών. «Όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση», έγραψε στο Twitter ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.



It is built on 5 pillars ↓ https://t.co/xYKDk3tisJ