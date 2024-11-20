Εκκλησία στην Ελβετία χρησιμοποιεί ένα ολόγραμμα του Ιησού που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τις εξομολογήσεις.

Όπως μεταδίδει, η dailymail, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι πιστοί σε μια εκκλησία στην Ελβετία μπορούν πλέον να μιλούν απευθείας στον Ιησού - ή τουλάχιστον σε μια τεχνητή εκδοχή του, μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές.

Aπό μηχανής θεός

Στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού πρότζεκτ που ονομάζεται «Deus in Machina»( Aπό μηχανής θεός), η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στη Λουκέρνη της Ελβετίας εγκατέστησε ένα ολόγραμμα του Ιησού με τεχνητή νοημοσύνη για να δέχεται εξομολογήσεις.

Οι πιστοί απλώς εκφράζουν τις ανησυχίες και τις ερωτήσεις τους για να λάβουν απάντηση από το ψηφιακά επεξεργασμένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ανθρώπων που μίλησαν στον AI Jesus βγήκαν από το εξομολογητήριο αναφέροντας ότι είχαν μια «πνευματική» εμπειρία.

Ένας πιστός που εντυπωσιάστηκε δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Deutsche Welle: «Έμεινα έκπληκτος, ήταν τόσο εύκολο, και παρόλο που είναι μια μηχανή, μου έδωσε τόσες πολλές συμβουλές».

Ενώ η εγκατάσταση είναι μόνο προσωρινή, το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου λέει ότι παρόμοια chatbots θα μπορούσαν μια μέρα να αναλάβουν κάποιες από τις ευθύνες των ιερέων της εκκλησίας. Ωστόσο, δεν είναι όλοι τόσο εντυπωσιασμένοι, με ορισμένους επισκέπτες να αποκαλούν τις συμβουλές από την μηχανή «γενικές» και κάποιοι το χαρακτηρίζουν και ως απάτη.

Πώς λειτουργεί

Οι επισκέπτες σε αυτό το φουτουριστικό ιερό κάθονται σε ένα εξομολογητήριο από το οποίο μπορεί να δει κανείς μέσα από μια οθόνη που δείχνει το πρόσωπο του Ιησού. Καθώς ο επισκέπτης κάνει τις ερωτήσεις του, το πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης ερμηνεύει τα λόγια του επισκέπτη και διατυπώνει τις απαντήσεις.

Το AI Jesus είναι εξοπλισμένο ακόμη και με τη δυνατότητα να μιλάει 100 διαφορετικές γλώσσες για να εξυπηρετεί τους πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται τη Λουκέρνη. Κατά την είσοδό του, ο προσκυνητής χαιρετίζεται από τον AI Jesus που εκφωνεί το μήνυμα: «Μην αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες σε καμία περίπτωση, χρησιμοποιήστε αυτή την υπηρεσία με δική σας ευθύνη, πατήστε το κουμπί αν αποδέχεστε».

Από αυτό το σημείο και μετά, εναπόκειται στο άτομο να αλληλεπιδράσει με την Τεχνητή Νοημοσύνη με όποιον τρόπο επιθυμεί, πατώντας το κουμπί και μιλώντας δυνατά. Πολλοί που ήρθαν να δουν το προϊόν της ΑΙ τεχνολογίας ανέφεραν ότι ήρθαν με ερωτήσεις σχετικά με τις γραφές ή αναζητούσαν πνευματικές συμβουλές. Ένας επισκέπτης είπε: «Μπόρεσε να μου επιβεβαιώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα και μπόρεσε να με βοηθήσει σε ερωτήσεις που είχα, όπως πώς μπορώ να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να τον καταλάβουν καλύτερα και να έρθουν πιο κοντά του».

Το ρομπότ δημιουργήθηκε από επιστήμονες πληροφορικής και θεολόγους του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Λουκέρνης και εκπαιδεύτηκε στην Καινή Διαθήκη και σε θρησκευτικές πληροφορίες που βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Αυτό του δίνει ισχυρή κατανόηση των γραφών και αρκετή γνώση των θρησκευτικών συζητήσεων για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που του απευθύνεται.

