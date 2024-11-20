Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 32 άτομα που είχαν φυλακιστεί για «εξτρεμιστική δραστηριότητα»

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε ότι δόθηκε χάρη σε 8 γυναίκες και 24 άνδρες, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων και ατόμων με χρόνιες ασθένειες

Αλεξάντερ Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 32 άτομα που είχαν καταδικαστεί για εξτρεμισμό, ανέφεραν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε ότι δόθηκε χάρη σε 8 γυναίκες και 24 άνδρες, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων και ατόμων με χρόνιες ασθένειες.

Δεν έδωσε ωστόσο κανένα από τα ονόματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λουκασένκο λευκορωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark