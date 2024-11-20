Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 32 άτομα που είχαν καταδικαστεί για εξτρεμισμό, ανέφεραν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε ότι δόθηκε χάρη σε 8 γυναίκες και 24 άνδρες, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων και ατόμων με χρόνιες ασθένειες.

Δεν έδωσε ωστόσο κανένα από τα ονόματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

