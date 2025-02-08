Αμερικανός δικαστής δήλωσε την Παρασκευή ότι θα εκδώσει εντολή που εμποδίζει προσωρινά την κυβέρνηση Τραμπ να λάβει κάποια μέτρα για τη διάλυση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, USAID, προσθέτοντας ότι 2.200 υπάλληλοι της υπηρεσίας δε θα τεθούν αμέσως σε διοικητική άδεια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Carl Nichols στην Ουάσιγκτον είπε ότι θα εκδώσει το διάταγμα κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της κυβέρνησης των ΗΠΑ και μια ένωση εργαζομένων υπηρεσιών εξωτερικού, μήνυσαν την κυβέρνηση, θέλοντας να σταματήσουν τις προσπάθειες της διοίκησης να διαλύσει την υπηρεσία.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, από την Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων και την Αμερικανική Ένωση Υπηρεσιών του Εξωτερικού, ζητά την έκδοση διαταγής για «αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες» της κυβέρνησης που έχουν δημιουργήσει μια «παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση».

Η διοίκηση σε μια ειδοποίηση που εστάλη στους εργαζομένους της ξένης υπηρεσίας βοήθειας την Πέμπτη είπε ότι θα κρατήσει 611 βασικούς εργαζομένους της USAID από ένα παγκόσμιο εργατικό δυναμικό που ανέρχεται συνολικά σε περισσότερους από 10.000.

«Η μεγάλη μείωση της ισχύος, καθώς και το κλείσιμο γραφείων, η αναγκαστική μετεγκατάσταση αυτών των ατόμων έγιναν όλα κατά παράβαση», είπε η Κάρλα Γκίλμπραϊντ, δικηγόρος των συνδικάτων, στην ακρόαση.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Brett Shumate, είπε στο Nichols ότι περίπου 2.200 υπάλληλοι της USAID θα τεθούν σε άδεια μετ' αποδοχών βάσει των σχεδίων της διοίκησης.

«Ο πρόεδρος έκρινε ότι υπάρχει διαφθορά και απάτη στην USAID», είπε ο Shumate.

Ωστόσο, ο δικαστής είπε ότι η διαταγή του θα εμπόδιζε αυτούς τους 2.200 υπαλλήλους να τεθούν αμέσως σε διοικητική άδεια και θα σταματήσει επίσης τη μετεγκατάσταση ορισμένων εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Υπηρεσία επιβλέπεται σε μεγάλο βαθμό από τον επιχειρηματία Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και στενό σύμμαχο του Τραμπ που πρωτοστατεί στην προσπάθεια του προέδρου να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

Το οικονομικό έτος 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκταμίευσαν, εν μέρει μέσω της USAID, 72 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας παγκοσμίως για τα πάντα, από την υγεία των γυναικών σε ζώνες συγκρούσεων έως την πρόσβαση σε καθαρό νερό, θεραπείες HIV/AIDS, ενεργειακή ασφάλεια και εργασίες κατά της διαφθοράς.

Η USAID Παρείχε το 42% της συνολικής ανθρωπιστικής βοήθειας που παρακολουθούσαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2024, ωστόσο αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνολικού προϋπολογισμού της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.