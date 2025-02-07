Γάζα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Μαρουάν Ίσα, ηγετικού στελέχους της Χαμάς

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων μαχητών της Χαμάς, παρέστησαν σήμερα στην κηδεία του Μαρουάν Ίσα – άλλοτε δεύτερου στην ιεραρχία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας του παλαιστινιακού κινήματος – ο οποίος σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ένοπλοι κουκουλοφόροι συνόδευσαν το φέρετρο του Ίσα, το οποίο ήταν σκεπασμένο με σημαίες της Χαμάς και της Παλαιστίνης, στους δρόμους του καταυλισμού Αλ Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τον Μάρτιο του 2024, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Μαρουάν Ίσα, ο οποίος φερόταν ως ένας εκ των «εγκεφάλων» του σχεδίου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, η Χαμάς επιβεβαίωσε την 30ή Ιανουαρίου 2025 τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της οργάνωσης Μοχάμεντ Ντέιφ και του υπαρχηγού του, Μαρουάν Ίσα.

«Μη νομίζετε πως η αντίσταση τελείωσε με τη δολοφονία του σπουδαίου ηγέτη Μαρουάν Ίσα», τόνισε ένας μαχητής του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς που εκπροσωπήθηκε στη νεκρώσιμη τελετή. «Έχουμε πολλούς μαχητές και ήρωες, είμαστε πάντα έτοιμοι», συμπλήρωσε.

Από τις 19 Ιανουαρίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από 15 μήνες πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στον παλαιστινιακό θύλακα.

