Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο λόγω αλλαγών της τελευταίας στιγμής στην ατζέντα του ηγέτη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση του Παναμά, εν μέσω εντάσεων σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Διώρυγα του Παναμά.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά θα κοινοποιήσει λεπτομέρειες για τη νέα ημερομηνία, αφού συντονιστεί, ανέφερε η κυβέρνηση.

Ο Μουλίνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «διαδίδουν ψέματα» αφού η κυβέρνησή τους ισχυρίστηκε ότι τα πλοία τους θα μπορούσαν να περάσουν από τη Διώρυγα του Παναμά χωρίς να πληρώσουν.

Επίσης, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η Κίνα ελέγχει το κανάλι, μια βασική ναυτιλιακή οδό που συνδέει τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, και έχει στρατιώτες εκεί.

Το κανάλι ελέγχεται και λειτουργεί από την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, μια αυτόνομη υπηρεσία που εποπτεύεται από την κυβέρνηση του Παναμά.

Οι δύο ηγέτες είχαν προγραμματιστεί να μιλήσουν στις 15:30 τοπική ώρα το απόγευμα της Παρασκευής.

Μετά από επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Μουλίνο είπε ότι η χώρα του δε θα ανανεώσει μια ευρεία συμφωνία για να συνεισφέρει στην υπογραφή της Πρωτοβουλίας Belt and Road της Κίνας, ένα παγκόσμιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών.

Πηγή: skai.gr

