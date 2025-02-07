Μήνυση στην κυβέρνηση Τραμπ για το κλείσιμο της USAID

Το μεγαλύτερο συνδικάτο κυβερνητικών εργαζομένων των ΗΠΑ και μια ένωση εργαζομένων σε ξένες υπηρεσίες μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την ξαφνική διάλυση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, USAID.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, από την Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων και την Αμερικανική Ένωση Υπηρεσιών του Εξωτερικού, ζητούν την έκδοση διαταγής για «αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες» της κυβέρνησης που έχουν δημιουργήσει μια «παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση».

Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν τη διαταγή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του, με την οποία διακόπηκε όλη η εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ. Ακολούθησαν εντολές από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για διακοπή των έργων της USAID σε όλο τον κόσμο, τα συστήματα υπολογιστών των πρακτορείων τέθηκαν εκτός σύνδεσης και το προσωπικό απολύθηκε απότομα ή τέθηκε σε άδεια.

Ο ιστότοπος του οργανισμού αναφέρει τώρα ότι από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής «όλο το προσωπικό απευθείας προσλήψεων της USAID θα τεθεί σε διοικητική άδεια παγκοσμίως, με εξαίρεση το καθορισμένο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για κρίσιμες για την αποστολή λειτουργίες, τη βασική ηγεσία και τα ειδικά καθορισμένα προγράμματα».

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να κρατήσει λιγότερους από 300 υπαλλήλους (από 10.000), δήλωσαν πηγές στο Reuters νωρίτερα την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

