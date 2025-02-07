Γκέιτς κατά Μασκ: 10 εκατ. άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν από το λουκέτο στη USAID

Βολές κατά του Ίλον Μασκ εξαπέλυσε ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς λέγοντας πως είναι «λίγο απογοητευμένος» από την απόφασή του να κλείσει την Υπηρεσία Διεθνούς Βοήθειας των ΗΠΑ (USAID).



Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft που είναι σήμερα γνωστός για τις φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες, πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι ο Μασκ «ήταν καλός μαζί μου μερικές φορές και κακός μαζί μου μερικές φορές». Εμφανίστηκε στο CNN, όπου επέκρινε ορισμένες από τις ενέργειες του Μασκ να περικόψει τις ομοσπονδιακές δαπάνες στο πλαίσιο της κυβέρνησης Τραμπ.



Ο Γκέιτς υπερασπίστηκε τη USAID, που ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο των προσπαθειών του στο τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Τόνισε ότι η υπηρεσία βοήθησε να σωθούν εκατομμύρια ζωές και υπηρέτησε έναν πολύτιμο στρατηγικό σκοπό για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αφρική και σε άλλα μέρη του κόσμου.

"You'd have up to 10 million deaths, if it was stopped abruptly": Bill Gates, chair of the Gates Foundation and author of the new book "Source Code: My Beginnings," weighs in on what could happen if the U.S. cuts foreign aid and PEPFAR is closed down. pic.twitter.com/9UHLpDgG3P February 6, 2025



Προειδοποίησε δε, ότι έως και 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν εάν η παγκόσμια χρηματοδότηση για το AIDS μέσω του προγράμματος PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief ) διακοπεί απότομα.



Ο Αμερικανός φιλάνθρωπος είπε ότι ήταν ανοιχτός σε «κάποιο βαθμό συντονισμού, αλλά έχοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους να μην έρχονται στη δουλειά (απολύσεις) και να χαρακτηρίζεται το όλο θέμα με αρνητικό τρόπο, είμαι λίγο απογοητευμένος».



Ο Γκέιτς είπε ότι η ιδέα να υποστηρίξει ο Μασκ δεξιά κόμματα στην Ευρώπη ήταν «έκπληξη», αν και του έδωσε τα εύσημα ως «υπερέξυπνο» άνθρωπο.



«Με εκπλήσσει το πλήθος των πραγμάτων για τα οποία έχει απόψεις, είχα πάντα φίλους γύρω μου που φροντίζουν να μην ξεστομίζω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα» δήλωσε αιχμηρά.



Ο 69χρονος διευκρίνισε ότι δεν βλέπει προβληματική την ιδέα να αξιολογούνται οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, «αλλά πηγαίνοντας πολύ γρήγορα και λέγοντας ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι διοικούν μια εγκληματική οργάνωση, αυτό δεν είναι τόσο διακριτικό όσο θα ήθελε να δει κανείς».



Ο Μασκ υπεραμύνθηκε της απόφασής του για «λουκέτο» στη USAID. «Καθώς ερευνούσαμε στη USAID, έγινε φανερό ότι αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι ένα μήλο με ένα σκουλήκι μέσα, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε απλώς μια μπάλα από σκουλήκια. Εάν έχετε ένα μήλο με ένα σκουλήκι μέσα, μπορείτε να βγάλετε το σκουλήκι. Αν έχεις μια ολόκληρη μπάλα από σκουλήκια, δεν υπάρχει ελπίδα», είπε. «Η USAID είναι μια μπάλα από σκουλήκια. Δεν υπάρχει μήλο... γι' αυτό πρέπει να φύγει. Είναι μη διορθώσιμη».

Σημειώνεται ότι ο Γκέιτς και Μασκ είχαν κατά καιρούς «διασταυρώσει τα ξίφη τους» ακόμα και για την ηλεκτρική Porsche που είχε αγοράσει ο ιδρυτής της Microsoft, κάτι που είχε εκνευρίσει τον ιδρυτή της Tesla.

Πηγή: skai.gr

