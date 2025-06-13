Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη την προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ειρηνική διευθέτηση του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν μέσω της διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη θα πρέπει πρώτα να εγκαταλείψει οριστικά κάθε φιλοδοξία για κατοχή πυρηνικού οπλοστασίου.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια διπλωματική επίλυση του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν!», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Truth Social.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή σε ολόκληρη την κυβέρνησή του να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή, αφήνοντας ωστόσο αιχμές προς την Ισλαμική Δημοκρατία: «Το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια σπουδαία χώρα, αλλά πρώτα πρέπει να εγκαταλείψει εντελώς τις ελπίδες να κερδίσει από τα πυρηνικά όπλα».
