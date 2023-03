«Μέσι σε περιμένουμε»: Γάζωσαν με 14 σφαίρες σούπερ μάρκετ της συζύγου του ποδοσφαιριστή - Φωτό

Τρόμος στην οικογένεια του Λιονέλ Μέσι!



Σύμφωνα με Μέσο της Αργεντινής, άγνωστοι με όπλα, «γάζωσαν» με 14 σφαίρες την πύλη του σούπερ μάρκετ που διατηρεί στο Ροσάριο η οικογένεια της συζύγου του, Αντονέλας!

Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες επιτήρησης στο τετράγωνο, όπου απαθανατίστηκαν δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα να σταματούν μπροστά από την επιχείρηση και να ανοίγουν πυρ.



Ωστόσο το σημαντικότερο γεγονός της μαφιόζικης επίθεσης είναι ότι οι δράστες άφησαν κατά την αποχώρησης τους άφησαν ένα απειλητικό σημείωμα για τον Λιονέλ Μέσι γραμμένο σε ένα τσουβάλι με κάρβουνο.



«Μέσι, σε περιμένουμε. Ο Χαβκίν (σ.σ ο δήμαρχος του Ροσάριο) είναι κι αυτός έμπορος ναρκωτικών, δεν πρόκειται να σε προστατεύσει».



Πλέον η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια του εισαγγελέα του Ροσάριο και αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

The prospect of Lionel Messi returning to Rosario to play for Newell's was dealt a blow overnight.



A supermarket owned by his wife's family was shot at 14 times & a message left:



"Messi, we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a drug dealer and won't protect you"