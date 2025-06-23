Εντείνεται η διεθνής ανησυχία, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων με ένα θριαμβευτικο διάγγελμα νωρίς το πρωί της Κυριακής έκανε λογο για μια «θεαματική στρατιωτικη επιτυχια», με το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν για σκληρά αντίποινα. Μάλιστα, η πρώτη απάντηση του Ιράν ήρθε με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ.

Σημειώνεται πως στις 22:00 ώρα Ελλάδας συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Ρωσίας και της Κίνας μετά την αμερικανική επίθεση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα, υπόσχεται ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνική επικοινωνίας που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, υποσχέθηκε «απάντηση» στα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία χαρακτήρισε "επίθεση" κατά της χώρας του.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να πάρουν απάντηση στην επίθεσή τους», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή την Κυριακή

Νετανιάχου: Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας

Το Ισραήλ έχει πλησιάσει τους στόχους του στον πόλεμο με το Ιράν Χάρη στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην απόφασή του να βομβαρδίσει τις εγκαταστάσεις κλειδιά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας πέραν αυτού του απαιτείται (για να εκπληρώσουμε τους στόχους), αλλά επίσης δεν θα τελειώσουμε εσπευσμένα. Οταν εκπληρωθούν οι στόχοι, τότε η επιχείρηση θα έχει ολοκληρωθεί και οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν », δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Νετανιάχου.

«Δεν έχω αμφιβολίες ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που θέλει να μας εξαφανίσει και για τον λόγο αυτόν ξεκινήσαμε αυτήν την επιχείρηση για να εξουδετερώσουμε τις δύο συγκεκριμένες απειλές προς την ύπαρξή μας: την πυρηνική απειλή και την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων. Προχωράμε βήμα-βήμα προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Βρισκόμαστε πολύ, πολύ κοντά στην εκπλήρωσή τους».

Επιθέσεις στην Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι πραγματοποιεί επιθέσεις κατά «στρατιωτικών υποδομών» στην Τεχεράνη και στο δυτικό Ιράν, ενώ νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει ότι έπληξε «δεκάδες» στρατιωτικούς στόχους, ανάμεσά τους ένα κέντρο διοίκησης πυραύλων μακρού βεληνεκούς.

Τραμπ: «Πήραμε τη βόμβα από τα χέρια του Ιράν» – Επίθεση σε Ρεπουμπλικανό

Την ίδια ώρα, επίθεση στον Ρεπουμπλικανό Τόμας Μέσι, ο οποίος χαρακτήρισε αντισυνταγματικές τις χθεσινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μάσι "μικρόμυαλο θεατρίνο", "αξιολύπητο ηττημένο", "ασέβη προς τον ένδοξο στρατό των ΗΠΑ " και "αδύναμο".

Ανέφερε ότι οι χθεσινές επιθέσεις ήταν μια "θεαματική στρατιωτική επιτυχία" και ότι οι ΗΠΑ "πήραν τη βόμβα κατευθείαν από τα χέρια τους".

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών στην Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται στην Μόσχα όπου θα έχει αύριο συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος ανακοίνωσε από την Κωνσταντινούπολη ότι θα κατευθυνθεί προς την ρωσική πρωτεύουσα για να συναντήσει τον Πούτιν, «έφθασε στην Μόσχα για διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο και άλλους αξιωματούχους σχετικά με την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση έπειτα από την στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ιρανική Βουλή ενέκρινε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Σημειώνεται πως η ιρανική Βουλή ενέκρινε την Κυριακή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλείται να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα προβεί στο κλείσιμο αυτού του μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο PRESS TV.

Η απόφαση για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν είναι ακόμη οριστική.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club σήμερα ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

Υψηλός ο κίνδυνος για τα αμερικανικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν

Το πολυεθνικό υπό -αμερικανική ηγεσία- κέντρο πληροφοριών της κοινής ναυτικής δύναμης JMIC αναβάθμισε σε “υψηλό” τον κίνδυνο για τα αμερικανικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει στοκ εμπλουτισμένου ουρανίου

Παράλληλα, ο σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει στοκ εμπλουτισμένου ουρανίου παρά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των βασικών πυρηνικών του εγκαταστάσεων και διαμηνύει πως «το παιχνίδι δεν τελείωσε», όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ακόμη και αν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν, η παρτίδα δεν έχει τελειώσει, το εμπλουτισμένο υλικό, η εγχώρια τεχνογνωσία και η πολιτική βούληση παραμένουν», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Αλί Σαμχάρι.

«Η πολιτική και επιχειρησιακή πρωτοβουλία βρίσκεται πλέον στην πλευρά εκείνου που ενεργεί έξυπνα και αποφεύγει τα τυφλά χτυπήματα. Οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν», προειδοποίησε.

«Στόχος αμερικανικές βάσεις»

Στο ίδιος μήκος κύματος και άλλος κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος δήλωσε ότι οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις για τις επιθέσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων θα θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι».

«Κάθε χώρα στην περιοχή ή αλλού που χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις για να πληγεί το Ιράν θα θεωρείται νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας», δήλωσε ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος Διεθνών Υποθέσεων του αγιατολάχ Χαμενεΐ και επί σειρά ετών υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας (1981-1997), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το Ιράν είναι έτοιμο να αμυνθεί «με όλα τα αναγκαία μέσα», δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να υπερασπισθεί την κυριαρχία του, την εδαφική του ακεραιότητα, την εθνική του ασφάλεια και τον πληθυσμό του με όλα τα αναγκαία μέσα», έγραψε στο Χ ο Εσμαΐλ Μπαγάι καταδικάζοντας «μία απαράδεκτη επίθεση που διαπράχθηκε από ένα κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα (...) κατά μιας χώρας που δεν κατέχει πυρηνικά όπλα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τις ΗΠΑ με αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν την Κυριακή τις ΗΠΑ με «αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν» μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον τριών μεγάλων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, προειδοποιώντας για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Το Ιράν «θα χρησιμοποιήσει επιλογές πέρα από τη σφαίρα της κατανόησης (...) του στρατοπέδου του επιτιθέμενου και οι επιτιθέμενοι κατά αυτής της γης πρέπει να περιμένουν αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν», τόνισαν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Επιτιθέμενες στις ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, (οι αμερικανικές δυνάμεις) έθεσαν de facto τους εαυτούς τους σε άμεσο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι Φρουροί.

Η Ουάσινγκτον διαθέτει πολλές βάσεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο, όπως στο Μπαχρέιν και το Κατάρ. Ορισμένες βρίσκονται σε σχετικά κοντινή τοποθεσία με το Ιράν, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τις αμερικανικές αυτές βάσεις στόχους αντιποίνων από την Τεχεράνη.

Σημειώνεται ότι περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι Φρουροί δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Το Ιράν δηλώνει πως η τεχνογνωσία που διαθέτει στα πυρηνικά δεν μπορεί να «καταστραφεί»

Η Τεχεράνη δήλωσε την Κυριακή ότι η τεχνογνωσία που διαθέτει το Ιράν στα πυρηνικά δεν μπορεί να «καταστραφεί» παρά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ «πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η (πυρηνική) βιομηχανία είναι ριζωμένη στη χώρα μας και οι ρίζες της δεν μπορούν να καταστραφούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας, Μπεχρούζ Καμαλβάντι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Φυσικά, έχουμε υποστεί ζημιές, αλλά αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που η βιομηχανία έχει υποστεί ζημιές», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Φατιμέ Μοχατζεράνι, εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος» για τον πληθυσμό που ζει κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους των πυρηνικών μας ζωνών. Οι κάτοικοι της Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φορντό μπορούν να συνεχίσουν να ζουν κανονικά», τόνισε η Ιρανή κυβερνητική αξιωματούχος.

Ρούμπιο: Αν το Ιράν προβεί σε αντίποινα θα «είναι το χειρότερο λάθος που έχουν κάνει ποτέ»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε την Κυριακή το Ιράν να μην προβεί σε αντίποινα στις αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, λέγοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν «το χειρότερο λάθος που έχουν κάνει ποτέ».

«Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, τόνισε ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News

Υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Παράλληλα είπε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν δεν είναι στόχος των ΗΠΑ.

Τζέι Ντι Βανς: Η Ουάσινγκτον επιθυμεί την αναζήτηση μιας διπλωματικής διαδικασίας με το Ιράν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ παρεμπόδισαν επιτυχώς το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει τώρα ότι μπορεί να επιζητήσει μία διπλωματική λύση.

«Δεν επιθυμούμε να το παρατείνουμε αυτό ή να το κάνουμε πιο ισχυρό από ότι ήδη ήταν. Επιθυμούμε να τερματίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμά τους», δήλωσε ο Βανς μιλώντας στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου NBC “"Meet the Press” με την Κρίστεν Γουέλκερ”

«Θέλουμε να μιλήσουμε στους Ιρανούς σχετικά με μία μακρόχρονη διευθέτηση εκεί», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν»

Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, την επομένη των αμερικανικών επιδρομών εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Χέγκσεθ χαιρέτισε την «επιτυχία» αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, που ονομάστηκε "Μεσονύχτιο Σφυρί", ("Midnight Hammer") τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί ειρήνη».

Το Ιράν, το οποίο επέκρινε την Ουάσινγκτον ότι ξεπέρασε «κόκκινη γραμμή» εμπλεκόμενη στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ, «θα πρέπει να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

Επτά βομβαρδιστικά stealth B-2 χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν, σημειώνοντας ότι η χθεσινοβραδινή ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση με χρήση B-2 στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές επιδρομές περιελάμβαναν 14 βόμβες καταστροφής καταφυγίων (αποκαλούμενες bunker-buster bombs,) περισσότερους από δύο δωδεκάδες πυραύλους Τόμαχοκ και πάνω από 125 στρατιωτικά αεροσκάφη, πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει αυτές τις βόμβες που μπορούν να διεισδύσουν εις βάθος στο βουνό όπου βρίσκεται η υπόγεια μονάδα.

Η ιρανική αεράμυνα δεν αντέδρασε στην αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ, δήλωσε ο Νταν Κέιν, ενώ ο Πιτ Χέγσεθ σημείωσε ότι η στρατιωτική επίθεση δεν είχε ως στόχο την «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο απειλής»

Το Εθνικό Σύστημα Προειδοποίησης για την Τρομοκρατία (NTAS) της αμερικανικής κυβέρνησης προειδοποίησε για ένα “περιβάλλον υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ”, μετά από τα αμερικανικά πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ διέταξε την αναχώρηση των μελών των οικογενειών του προσωπικού μη έκτακτης ανάγκης από το Λίβανο

Το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών διέταξε την αναχώρηση των μελών των οικογενειών του προσωπικού μη έκτακτης ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης από το Λίβανο επικαλούμενο την ευαίσθητη κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, σύμφωνα με μία προειδοποίηση που απεστάλη σήμερα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στους Αμερικανούς πολίτες στο Λίβανο.

Οι ΗΠΑ διέταξαν την προηγούμενη χρονιά την αναχώρηση μελών οικογενειών και του μη απαραίτητου προσωπικού στη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στο Λίβανο με τα καταστροφικά πλήγματα κατά της Χεμπολάχ. Ωστόσο, αργότερα η εντολή αυτή αποσύρθηκε.

Πώς οι ΗΠΑ ξεγέλασαν το Ιράν με τα βομβαρδιστικά Β-2

Καθώς η επιχείρηση «Μεσονύχτιο Σφυρί» (Midnight Hammer στα αγγλικά) βρισκόταν σε εξέλιξη χθες, σμήνος βομβαρδιστικών B-2 απογειωνόταν από την βάση τους στο Μιζούρι με κατεύθυνση την νήσο Γκουάμ στον Ειρηνικό.

Οι ειδικοί και οι αίθουσες σύνταξης παγκοσμίως είδαν στο γεγονός αυτό μία προπαρασκευαστική κίνηση προωθημένης ανάπτυξης των αμερικανικών βομβαρδιστικών εν όψει μελλοντικής απόφασης της Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν.

Αλλά η κίνηση αυτή δεν ήταν παρά αντιπερισπασμός. Ενα άλλο σμήνος επτά βομβαρδιστικών Stealth B-2 πετούσε ήδη προς ανατολάς επί 18 ώρες χωρίς να εντοπισθεί, διατηρώντας τις επικοινωνίες στο minimum, με τροφοδότηση στον αέρα, αποκάλυψε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

Καθώς τα βομβαρδιστικά πλησίαζαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευε περισσότερες από δύο δεκάδες πυραύλους cruise Tomahawk θαλάσσης-εδάφους. Αμερικανικά καταδιωκτικά πετούσαν μπροστά από τα βομβαρδιστικά για να «σαρώσουν» τυχόν ιρανικά καταδιωκτικά και πυραύλους.

Η επίθεση κατά των τριών βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν το μεγαλύτερο επιχειρησιακό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε ποτέ από βομβαρδιστικά Stealth B-2 και η δεύτερη μακρύτερη επιχείρηση πτήσης των B-2 μετά τις επιχειρήσεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Τα B-2 έριξαν 14 διατηρητικές βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrators κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 125 πολεμικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ιράν: Δεν παρουσιάζονται ενδείξεις ραδιενεργού μόλυνσης στους τραυματίες

Τα αμερικανικά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχουν προκαλέσει τραυματισμούς, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Υγείας διευκρινίζοντας ότι κανένας από τους τραυματίες δεν παρουσιάζει ενδείξεις ραδιενεργού μόλυνσης.

«Κανένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα ιατρικά κέντρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις δεν παρουσιάζει ενδείξεις ραδιενεργού μόλυνσης», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν Χοσεΐν Κερμανπούρ, χωρίς να δώσει στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών.

ΙΑΕΑ - Γκρόσι: Τι ανέφερε για τις ζημιές μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, απηύθυνε δριμεία προειδοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι τα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα κατά των ιρανικών πυρηνικών υποδομών απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το διεθνές σύστημα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, το οποίο διασφαλίζει την παγκόσμια ασφάλεια εδώ και δεκαετίες.

Ο κ. Γκρόσι ξεκίνησε την παρέμβασή του υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Το καθεστώς μη διάδοσης πυρηνικών όπλων που στηρίζει τη διεθνή ασφάλεια για περισσότερο από μισό αιώνα βρίσκεται σε κίνδυνο». Χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν «δραματικές», επισημαίνοντας ότι «η πιθανή επέκταση της σύγκρουσης μετά τους βομβαρδισμούς καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή».

Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ανανέωση των διπλωματικών προσπαθειών, δηλώνοντας ότι «έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας να επιστρέψουμε στον διάλογο και τη διπλωματία». Προειδοποίησε ωστόσο ότι «αν κλείσει αυτό το παράθυρο, η βία και η καταστροφή μπορεί να φτάσουν σε αδιανόητα επίπεδα και το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, όπως το γνωρίζουμε, να καταρρεύσει».

Ο κ. Γκρόσι απηύθυνε έκκληση σε όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις αντί της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι «το Ιράν, το Ισραήλ, η Μέση Ανατολή, χρειάζονται ειρήνη και υπάρχει δρόμος για τη διπλωματία.» Κεντρικός πυλώνας αυτής της διαδικασίας, όπως τόνισε, είναι ο ρόλος του ΙΑΕΑ στην επαλήθευση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Πρέπει να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιτρέψουμε στους επιθεωρητές του ΙΑΕΑ, τους θεματοφύλακες της Συνθήκης Μη Διάδοσης, να επιστρέψουν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και να λογοδοτήσουν για τα αποθέματα ουρανίου, περιλαμβανομένων και των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%,» τόνισε.

«Κάθε συμφωνία, κάθε ρύθμιση, προϋποθέτει την εξακρίβωση των πραγματικών συνθηκών επιτόπου. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω επιθεωρήσεων του ΙΑΕΑ» πρόσθεσε.

Ο κ. Γκρόσι επιβεβαίωσε ότι οι επιθεωρητές του ΙΑΕΑ εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιράν, αλλά η πρόσβασή τους παραμένει περιορισμένη λόγω των συνθηκών ασφαλείας από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες. «Οι επιθεωρητές του ΙΑΕΑ βρίσκονται στο Ιράν και πρέπει να επιτελέσουν το έργο τους», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτό «απαιτεί κατάπαυση των εχθροπραξιών ώστε το Ιράν να επιτρέψει την πρόσβαση των ομάδων στις εγκαταστάσεις υπό συνθήκες απαραίτητης ασφάλειας».

Πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε ειδικά μέτρα του Ιράν για την προστασία των πυρηνικών του υλικών και εξοπλισμού μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πλαίσιο των εγγυήσεων και σε συνεργασία με τον Οργανισμό».

Παρέχοντας λεπτομερή απολογισμό των ζημιών, ο κ. Γκρόσι ανέφερε ότι «κρατήρες είναι ορατοί στην εγκατάσταση στο Φορντό, την κύρια τοποθεσία του Ιράν για εμπλουτισμό ουρανίου στο 60%, υποδηλώνοντας τη χρήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες βομβών διάτρησης εδάφους».

Υπογράμμισε ότι «προς το παρόν, κανείς - ούτε και ο ΙΑΕΑ - δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τις υπόγειες ζημιές στο Φόρντο».

Για το συγκρότημα της Εσφαχάν, δήλωσε ότι «επιπλέον κτίρια επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας,» μεταξύ αυτών «κτίρια που σχετίζονται με τη διαδικασία μετατροπής ουρανίου,» ενώ «οι είσοδοι σε τούνελ αποθήκευσης εμπλουτισμένου υλικού φαίνεται να επλήγησαν επίσης».

Σχετικά με τη Νατάνζ, επιβεβαίωσε ότι «το εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμου επλήγη ξανά» με χρήση βομβών διάτρησης εδάφους. Το Ιράν ενημέρωσε τον ΙΑΕΑ ότι «δεν υπήρξε αύξηση επιπέδων ραδιενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων στις τρεις τοποθεσίες».

Αντιδράσεις

Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο καλούν το Ιράν να δεσμευθεί σε διαπραγματεύσεις

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησαν από το Ιράν «να μην προχωρήσει σε άλλες ενέργειες ικανές να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή» σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

«Καλούμε το Ιράν να δεσμευθεί σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε συμφωνία που θα απαντά σε όλες τις ανησυχίες που συνδέονται με τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στον στόχο αυτόν σε συντονισμό με όλες τις πλευρές», επισημαίνουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή τους ανακοίνωση, η οποία δεν περιλαμβάνει χαρακτηρισμό για την αμερικανική ενέργεια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύονται να συνεχίσουν «τις κοινές διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και να φροντίσουν ώστε η σύρραξη να μην συνεχιθεί και εξαπλωθεί».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Γενεύη με τον ιρανό ομόλογό τους σε μία προσπάθεια επανάληψης των διαπραγματεύσεων, αλλά η ενέργεια αυτή χαρακτηρίσθηκε άχρηστη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες υπενθυμίζουν ότι έχουν υπάρξει «σαφείς ως προς το γεγονός ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο και δεν θα μπορεί να αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

«Στόχος μας είναι να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επαναλαμβάνουν στο κείμενο της κοινής ανακοίνωσης.

Έκτακτο Συμβούλιο Ασφάλειας την Τετάρτη συγκαλεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάειν

Έκτακτο Συμβούλιο Ασφάλειας την Τετάρτη συγκαλεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάειν. Με ανάρτησή της στο "Χ" δήλωσε ότι "Την Τετάρτη θα έχουμε Κολλέγιο Ασφαλείας με επίκεντρο την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη".

Έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Cobra

Παράλληλα, έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Cobra, συγκάλεσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, προκειμένου να συντονίσει την απάντηση της Βρετανίας μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η χώρα δεν συμμετείχε στις επιθέσεις, αλλά είχε προηγουμένως ενημερωθεί από τις ΗΠΑ, όπως προβλέπεται μεταξύ στενών συμμάχων.

«Έχουμε μετακινήσει δυνάμεις στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, του προσωπικού μας και των συμμάχων μας», τόνισε.

Απέφυγε να σχολιάσει τι μπορεί να ακολουθήσει ή ποια θα είναι η αντίδραση του ΝΑΤΟ σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά αμερικανικών βάσεων. Αντίθετα, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί "όλα τα απαραίτητα μέτρα" για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Στάρμερ προειδοποίησε για "κίνδυνο κλιμάκωσης" μετά την επίθεση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις. "Η προτεραιότητά μας είναι η αποκλιμάκωση και η επιστροφή στη διπλωματία για την αντιμετώπιση αυτής της πολύ πραγματικής απειλής", πρόσθεσε.

Υπ. Εξωτερικών Γερμανίας: «Θεμιτό» να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε την Κυριακή κατανόηση για την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και επανέλαβε την βούληση της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

«Ήταν θεμιτό να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και οι ΗΠΑ ένιωσαν προφανώς υποχρεωμένες να κάνουν αυτό το βήμα», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και ανέφερε ότι στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου «το ίδιο το Ιράν έχει υπερβεί την κόκκινη γραμμή» και έχει αθετήσει τις υποσχέσεις του. Ο υπουργός Εξωτερικών απέφυγε πάντως να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η στρατιωτική δράση που ανέλαβαν οι ΗΠΑ καλύπτεται από το διεθνές δίκαιο. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να προβεί σε τελική εκτίμηση και να τονίσει ότι «κανείς δεν εγκρίνει την συνέχιση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης», ενώ δεν απάντησε και στην ερώτηση που του τέθηκε κατ' επανάληψη, αν χαίρεται για την σημερινή εξέλιξη.

Kίεβο: Δεν γίνεται αποδεκτή η συνέχιση της πολιτικής αποσταθεροποίησης της ασφάλειας στην Μέση Ανατολή

Το Κίεβο θεωρεί ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν αποτελούν συνέπεια των επιθετικών ενεργειών της ιρανικής ηγεσίας.

«Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: το μήνυμα ότι δεν γίνεται αποδεκτή η συνέχιση της πολιτικής αποσταθεροποίησης της ασφάλειας στην Μέση Ανατολή», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία σημειώνεται επίσης ότι το Ιράν υπήρξε συνεργός στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και χορηγός «στρατιωτικής βοήθειας» στην Μόσχα, κυρίως drones με τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν την ουκρανική επικράτεια.

Καναδάς: Ο Κάρνεϊ προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κάλεσε την Κυριακή τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε μια διπλωματική λύση.

«Ενώ η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ που έγινε χθες το βράδυ είχε σχεδιαστεί για να μετριάσει αυτήν την απειλή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ασταθής», δήλωσε ο Κάρνεϊ, συμπληρώνοντας: «Ο Καναδάς καλεί τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτής της κρίσης».

Τηλεφωνική συνομιλία της Μελόνι Στάρμερ και Μερτς

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, είχε την Κυριακή τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με τους οποίους συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Μελόνι συγκάλεσε σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία πήραν μέρος σειρά υπουργών της ιταλικής κυβέρνησης και η επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εκτίμηση των επιπτώσεων των τελευταίων βομβαρδισμών που υπέστη το Ιράν, η ασφάλεια των Ιταλών που ζουν στην χώρα και οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Αυξάνονται, παράλληλα, και τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία εκατοντάδων «ευαίσθητων στόχων» εντός της Ιταλίας, από τυχόν τρομοκρατικές επιθέσεις.

«Ανησυχούμε πολύ, η στρατιωτική απάντηση κινδυνεύει να προκαλέσει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κορύφωση της έντασης. Την στιγμή αυτή, πρέπει να καταφέρει να υπερισχύσει η διπλωματία» δήλωσε, στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

