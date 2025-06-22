Ντόναλντ Τραμπ: «Πήραμε τη βόμβα από τα χέρια του Ιράν» – Επίθεση σε Ρεπουμπλικανό

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, επιτιθέμενος στον Ρεπουμπλικάνο Τόμας Μάσι, επειδή υποστήριξε ότι οι χθεσινές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν αντισυνταγματικές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μάσι «μικρόμυαλο θεατρίνο» και τον αποκάλεσε «αξιολύπητο ΗΤΤΗΜΕΝΟ», «ασέβη προς τον ένδοξο στρατό μας» και «αδύναμο».

Ανέφερε ότι οι χθεσινές επιθέσεις ήταν μια «θεαματική στρατιωτική επιτυχία» και ότι οι ΗΠΑ «πήραν τη βόμβα κατευθείαν από τα χέρια τους».

Υπενθυμίζεται πως ο Μάσι ανήκει σε μια μικρή μειοψηφία εντός του κόμματος του Τραμπ που αντιτάχθηκε στις επιθέσεις στο Ιράν. Ορισμένοι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει την παραπομπή του προέδρου, μετά τη συμμετοχή του σε στρατιωτικές ενέργειες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.