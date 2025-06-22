Μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν το πρωί της Κυριακής, μετά τα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν στις 2.30 τα ξημερώματα στα τρία κύρια πυρηνικά εργοστάσια, σε Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ισραηλινής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης υπάρχουν 86 τραυματίες από τους ιρανικούς πυραύλους.

Το Ιράν επιτέθηκε κατά κύματα σε όλο το Ισραήλ, μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, Σταύρος Ιωαννίδης, προσθέτοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερης κλίμακας επίθεση που έχουμε δει ως τώρα.

Λάθος του Iron Dome στη Χάιφα

Αναφορικά τις ζημιές στη Χάιφα, οι IDF υποπτεύονται ότι σημειώθηκαν από λανθασμένη λειτουργία αντιβαλλιστικού πυραύλου που συνετρίβη στην περιοχή, γι' αυτό και δεν ήχησε συναγερμός στην πόλη για να ειδοποιήσει τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια. Εκδόθηκε έγκαιρη προειδοποίηση μέσω του συστήματος μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας στη Χάιφα, αλλά δεν ήχησαν σειρήνες, καθώς δεν κατευθύνονταν βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς την πόλη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένα αναχαιτιστικό αεροσκάφος αεράμυνας πιθανότατα αστόχησε και προσέκρουσε στη Χάιφα, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι σε καλή κατάσταση, και προκλήθηκαν υλικές ζημιές.



The IDF Home Front Command suspects that an Israeli air defense interceptor malfunctioned and crashed in Haifa amid Iran's ballistic missile attack, which was the reason for sirens not sounding in the northern city.



An early warning was issued via the cell broadcast system in… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2025

Στόχευαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, μαζί με ερευνητικές εγκαταστάσεις και «βάσεις υποστήριξης και διάφορα επίπεδα κέντρων ελέγχου και διοίκησης». Το πρακτορείο ανέφερε ότι η επιδρομή περιελάμβανε τη χρήση πυραύλων υγρού και στερεού καυσίμου μεγάλου βεληνεκούς.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε στις 08:15 (τοπική ώρα, 7:45 ώρα Ελλάδας) τη νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ: «Αυτές οι εικόνες που βλέπετε και μεταδίδονται απευθείας είναι αυτές μιας νέας ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς τα κατεχόμενα εδάφη» δήλωσε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής αναφερόμενος στο Ισραήλ. Η τηλεόραση μετέδιδε απευθείας εικόνες από το Ισραήλ περιμένοντας να πέσουν οι πύραυλοι με υπόκρουση ένα ιρανικό στρατιωτικό εμβατήριο.

Σύμφωνα με τους IDF, στο πρώτο κύμα έπεσαν 22 βαλλιστικοί πύραυλοι και στο δεύτερο 5. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως επλήγησαν δέκα σημεία σε όλη τη χώρα, όπου σπεύδουν διασώστες.

MDA footage from the scene of one of the missile impacts pic.twitter.com/4ILNKTvWIw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ισραηλινά μέσα, επλήγησαν το βόρειο και το κεντρικό Ισραήλ - Νες Ζιόνα, περιοχή Ρισόν Λεζιόν, Τελ Αβίβ.

Roughly 25–30 ballistic missiles were fired in that last barrage by Iran, with roughly 10 impacts in the north and center of Israel. pic.twitter.com/hJh6yjgErO — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

IRAN Launches Ballistic Missiles Towards Israel Following US Bombing. pic.twitter.com/P43QLRKGhG — Real News & Media (@AntiCensorNews) June 22, 2025

New sirens are sounding in northern Israel, as Iran continues to launch ballistic missiles. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2025

