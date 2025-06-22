Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε «απάντηση» στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «επίθεση» κατά της χώρας του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
«Οι Αμερικανοί πρέπει να πάρουν απάντηση στην επίθεσή τους», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna.
