Τα Στενά του Ορμούζ και ο Πούτιν καθορίζουν τις εξελίξεις

Η απειλή του Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και η επικείμενη κατ' ιδίαν συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν διαμορφώνουν ένα δυναμικό σκηνικό εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Το πρόσφατο ψήφισμα του ιρανικού κοινοβουλίου, το οποίο εφόσον επικυρωθεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, θα επιφέρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, πυροδοτεί νέα ένταση και έντονη διπλωματική κινητικότητα στην παγκόσμια σκακιέρα.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε σημαντικά πυρηνικά συγκροτήματα του Ιράν σε Φορντό, Νατάνζ και Ισπαχάν, καθώς και υπό την απειλή του Προέδρου Τραμπ για ενδεχόμενα νέα πλήγματα. Οι σημερινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προσδίδουν νέα διάσταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση, καλώντας το Ιράν να επιστρέψει «χωρίς μεσάζοντες και σημειωματάκια που ανταλλάσσουν μαθητές του Δημοτικού», σε απευθείας διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ισραήλ – Εμμένει στη στρατηγική ο Ρούμπιο

Σε παράλληλο τόνο, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισημαίνει τον ολέθριο αντίκτυπο ενός πιθανού αποκλεισμού των Στενών στην ήδη δοκιμαζόμενη ιρανική οικονομία. Από την ισραηλινή πλευρά, ο επικεφαλής του ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι τονίζει ότι το Ιράν θα χρειαστεί χρόνια για την επαναφορά της πλήρους λειτουργίας του πυρηνικού του προγράμματος. Παράλληλα, μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, διαβεβαιώνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους θα συνεχιστούν, όπως και τα μέτρα πολιτικής προστασίας στη χώρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει επισήμως αν έχει λάβει ή αξιοποιήσει δορυφορικές εικόνες που να επιβεβαιώνουν την έκταση των ζημιών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, παραπέμποντας σε αίτημα που έχει καταθέσει στις ΗΠΑ αμέσως μετά τη λήξη της αμερικανικής επίθεσης.

Ρωσία-Ισραήλ-Ιράν: Ο νέος γεωπολιτικός άξονας

Στο προσκήνιο της υψηλής διπλωματίας, ξεχωρίζει η αυριανή συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η στάση της Ρωσίας, με ιστορικά θετική προσέγγιση προς τις ιρανικές θέσεις, αναμένεται να καταγράψει ωστόσο σημαντικές αποχρώσεις, υπό το φως μίας πρόσφατης δήλωσης του Ρώσου Προέδρου για την ανάγκη προστασίας των περίπου δύο εκατομμυρίων Ρωσοεβραίων Ισραηλινών πολιτών. Ο Πούτιν, απαντώντας σχετικά με το γιατί η Ρωσία δεν στηρίζει ενεργά το Ιράν έναντι του Ισραήλ, σημείωσε εύγλωττα πως «το Ισραήλ αποτελεί μία χώρα σχεδόν ρωσόφωνη».

Η αναφορά αυτή, παρότι δεν αναδείχθηκε διεθνώς, υπογραμμίζει το βάθος των εθνικών και πολιτισμικών δεσμών Ρωσίας-Ισραήλ, καθώς μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας - και συγκεκριμένα οι υποστηρικτές του πολιτικού Αβιγκντόρ Λίμπερμαν - διατηρούν ρωσικές ρίζες. Η ανοδική δημοσκοπική πορεία του κόμματός του επιδρά περαιτέρω στις σχετικές στοχεύσεις της ρωσικής πολιτικής.

Η αυριανή συνάντηση στη Μόσχα αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση - ή αναδιαμόρφωση - των διμερών σχέσεων Ρωσίας-Ιράν, με το βλέμμα των διεθνών αναλυτών να είναι στραμμένο στις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν.

Πηγή: Deutsche Welle

