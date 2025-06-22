Νετανιάχου: «Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας»

Το Ισραήλ έχει πλησιάσει τους στόχους του στον πόλεμο με το Ιράν Χάρη στον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην απόφασή του να βομβαρδίσει τις εγκαταστάσεις κλειδιά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας πέραν αυτού του απαιτείται (για να εκπληρώσουμε τους στόχους), αλλά επίσης δεν θα τελειώσουμε εσπευσμένα. Όταν εκπληρωθούν οι στόχοι, τότε η επιχείρηση θα έχει ολοκληρωθεί και οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν », δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Νετανιάχου.

«Δεν έχω αμφιβολίες ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που θέλει να μας εξαφανίσει και για τον λόγο αυτόν ξεκινήσαμε αυτήν την επιχείρηση για να εξουδετερώσουμε τις δύο συγκεκριμένες απειλές προς την ύπαρξή μας: την πυρηνική απειλή και την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων. Προχωράμε βήμα-βήμα προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Βρισκόμαστε πολύ, πολύ κοντά στην εκπλήρωσή τους».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι πραγματοποιεί επιθέσεις κατά «στρατιωτικών υποδομών» στην Τεχεράνη και στο δυτικό Ιράν, ενώ νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει ότι έπληξε «δεκάδες» στρατιωτικούς στόχους, ανάμεσά τους ένα κέντρο διοίκησης πυραύλων μακρού βεληνεκούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.