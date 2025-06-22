Μέση Ανατολή: Επικρίσεις για την «ανεύθυνη» απόφαση Τραμπ

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει κύμα έντονων αντιδράσεων τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στη διεθνή κοινότητα, με αιχμή την ανησυχία για ενδεχόμενα αντίποινα από την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιδρομές ως «απίστευτη και συντριπτική επιτυχία», υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις εξάλειψαν τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν χωρίς να στοχοποιηθούν ιρανικά στρατεύματα ή πολίτες. Τόνισε μάλιστα πως οι ΗΠΑ «θέλουν ειρήνη», αλλά θα ενεργούν «με ταχύτητα και αποφασιστικότητα» όταν διακυβεύονται συμφέροντα της χώρας ή των συμμάχων της.

Σκληρή κριτική από τους Δημοκρατικούς και τη διεθνή κοινότητα

Στον αντίποδα, το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ αξιολογεί διαφορετικά τη στρατηγική Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο για την απουσία διαβούλευσης με το Κογκρέσο και για τον κίνδυνο να οδηγηθεί η Αμερική σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις, ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, «Ο Ντόναλντ Τραμπ επωμίζεται ολοκληρωτικά την ευθύνη για τις όποιες αρνητικές συνέπειες της μονομερούς στρατιωτικής του ενέργειας».

Εξίσου επικριτική στάση τήρησαν η Ρωσία και η Κίνα. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις επιθέσεις «ανεύθυνη απόφαση» που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, καταδίκασε τις ενέργειες των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθετικών δράσεων, ιδιαίτερα εναντίον εγκαταστάσεων που τελούν υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

Η προειδοποίηση του ΟΗΕ και η ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση

Την ανησυχία του εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση σε μία ήδη εύθραυστη περιοχή». Υπογράμμισε ιδιαίτερα τον κίνδυνο η σύγκρουση να ξεφύγει εκτός ελέγχου με καταστροφικές επιπτώσεις για αμάχους, την περιοχή και ολόκληρο τον πλανήτη. «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Ο μόνος δρόμος είναι η διπλωματία. Και η μόνη ελπίδα είναι η ειρήνη», επισήμανε.

Κατάσταση επιφυλακής σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ - Πιθανοί στόχοι για αντίποινα

Στις χώρες του Κόλπου, και κυρίως στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ όπου λειτουργούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, η ανησυχία μεγαλώνει. Η Τεχεράνη έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην περιοχή ως αντίποινα για τις επιθέσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Μπαχρέιν συμβούλεψε τους πολίτες να αποφεύγουν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο εθνικής έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, δοκιμές σειρήνων και οδηγίες για απομακρυσμένη εργασία μέρους των δημοσίων υπαλλήλων εντείνουν το κλίμα αναταραχής.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Τζόρτζιο Καφιέρο, *«υπάρχουν σενάρια για το πώς μπορεί να αντιδράσει το Ιράν απέναντι σε άλλες χώρες της περιοχής, όμως εκτιμάται πως είναι πιο πιθανό να μην προχωρήσει σε αντίποινα πέραν των αμερικανικών στόχων»*.

Πηγές: Reuters, AP, BBC

Πηγή: Deutsche Welle

