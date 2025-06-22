Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ, η οποία της επιτρέπει να αποφύγει την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), όπως είχε αρχικά ζητήσει η Συμμαχία.
«Η Ισπανία έφθασε σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ που θα μας επιτρέψει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στην Ατλαντική Συμμαχία χωρίς να πρέπει να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό του μήνυμα από το Παλάτι της Μονκλόα.
Η συμφωνία, η οποία επισφραγίστηκε με ανταλλαγή επιστολών με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, προβλέπει ότι η Ισπανία μπορεί να κινηθεί με δικό της χρονοδιάγραμμα και να διατηρήσει τις δαπάνες της περίπου στο 2,1% του ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώνει τους επιχειρησιακούς στόχους της Συμμαχίας έως το 2029.
Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε «πολύ θετική» από την ισπανική κυβέρνηση, καθώς συνδυάζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας.
