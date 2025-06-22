Σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει στοκ εμπλουτισμένου ουρανίου παρά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των βασικών πυρηνικών του εγκαταστάσεων και διαμηνύει πως «το παιχνίδι δεν τελείωσε», όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ακόμη και αν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν, η παρτίδα δεν έχει τελειώσει, το εμπλουτισμένο υλικό, η εγχώρια τεχνογνωσία και η πολιτική βούληση παραμένουν», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Αλί Σαμχάρι.

«Η πολιτική και επιχειρησιακή πρωτοβουλία βρίσκεται πλέον στην πλευρά εκείνου που ενεργεί έξυπνα και αποφεύγει τα τυφλά χτυπήματα. Οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν», προειδοποίησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.