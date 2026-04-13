Διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία θα συνεχίσουν τις επαφές με τις ΗΠΑ και το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Axios.

Παρά την αποτυχία των πρώτων απευθείας συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όλα τα μέρη εξακολουθούν να θεωρούν εφικτή μια συμφωνία. Οι διαμεσολαβητές ελπίζουν πως οι διαφορές θα καλυφθούν και οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ δεν αναγκάσει το Ιράν να υπαναχωρήσει, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, καθώς και η απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες στο Πακιστάν, αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος τόνισε πως ο Τραμπ επιδιώκει να στερήσει από το Ιράν τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα Στενά ως μοχλό πίεσης.

«Δεν βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο. Η πόρτα δεν έχει κλείσει ακόμα. Και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται. Είναι σαν παζάρι», ανέφερε άλλη πηγή με γνώση των συνομιλιών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος συμφώνησε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει διέξοδος αν το Ιράν επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία και αποδεχθεί ότι η πρόταση του Ισλαμαμπάντ είναι η καλύτερη δυνατή που μπορεί να εξασφαλίσει.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρέζα Αμίρι Μογκαντάμ, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν απέτυχαν, αλλά έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα διπλωματική διαδικασία. «Εάν ενισχυθούν η εμπιστοσύνη και η βούληση, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο πλαίσιο προς όφελος όλων», δήλωσε.

Τα σημεία τριβής ΗΠΑ – Ιράν

Οι κύριες διαφωνίες ΗΠΑ - Ιράν αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ιράν να παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να παραδώσει τα αποθέματά του. Παράλληλα, υπάρχει χάσμα σχετικά με το ύψος των δεσμευμένων κεφαλαίων που ζητά το Ιράν να αποδεσμευτούν ως αντάλλαγμα για τις πυρηνικές παραχωρήσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ισχυρίστηκε πως οι δύο πλευρές βρίσκονταν «λίγα εκατοστά» από τη συμφωνία, προτού οι ΗΠΑ «αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού». Αν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό, παραδέχονται πως σημειώθηκε πρόοδος.

Την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου είχαν χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πακιστανό ομόλογό τους, ενώ στη συνέχεια συνομίλησαν με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και τον Αραγτσί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αποστολής, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τους Ιρανούς στο Ισλαμαμπάντ. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «σκληρές», αλλά τις περιέγραψε ως μια «φιλική και παραγωγική ανταλλαγή προτάσεων».

Παρά το πρώτο ναυάγιο, ο Βανς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. «Ο αντιπρόεδρος ελπίζει ότι τις επόμενες ημέρες οι Ιρανοί θα αξιολογήσουν την προσφορά του και θα αναγνωρίσουν ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Axios ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

