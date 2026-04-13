«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία – Δείτε βίντεο

Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Yomiuri Shimbun».

⚡Japan volcano erupts — Sakurajima eruption sends massive ash plume 3,400m into sky



The eruption from the Minamidake crater sent ash plumes soaring up to 3,400 meters into the sky, blanketing large parts of Kagoshima Prefecture in volcanic ash. pic.twitter.com/DpL2sry6mV — News.Az (@news_az) April 13, 2026

Πηγή: skai.gr

