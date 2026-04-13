Ο Τσέχος πρωθυπουργός συνεχάρη τον Μαγιάρ για την εκλογική του νίκη

Ο πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας Αντρέι Μπάμπις, υποστηρικτής του Βίκτορ Όρμπαν, συνεχάρη σήμερα τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μαζί του.

«Το να αντιμετωπίζεις έναν τόσο δυνατό αντίπαλο όπως ο Βίκτορ Όρμπαν δεν ήταν ποτέ εύκολο, ωστόσο κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Ούγγρων και φέρει μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες», σημείωσε ο Μπάμπις σε ανάρτησή του στο X.

«Δεν πρέπει να απογοητεύσει. Σέβομαι το εκλογικό αποτέλεσμα και προσβλέπω στη συνεργασία μας, επειδή η σχέση ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία είναι στενή και θα εργάζομαι πάντα εποικοδομητικά με όποιον επιλέγουν οι ψηφοφόροι», κατέληξε.

Congratulations to Péter Magyar on his election victory. Facing such a strong opponent as Viktor Orbán was never easy, yet he earned the trust of the majority of Hungarians and carries great hopes and expectations. He must not disappoint. I respect the election result and look… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 13, 2026

Πηγή: skai.gr

