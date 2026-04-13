Ο Τσέχος πρωθυπουργός συνεχάρη τον Μαγιάρ για την εκλογική του νίκη

Ο Αντρέι Μπάμπις, υποστηρικτής του Βίκτορ Όρμπαν, συνεχάρη τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία 

Αντρέι Μπάμπις

Ο πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας Αντρέι Μπάμπις, υποστηρικτής του Βίκτορ Όρμπαν, συνεχάρη σήμερα τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μαζί του.

«Το να αντιμετωπίζεις έναν τόσο δυνατό αντίπαλο όπως ο Βίκτορ Όρμπαν δεν ήταν ποτέ εύκολο, ωστόσο κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Ούγγρων και φέρει μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες», σημείωσε ο Μπάμπις σε ανάρτησή του στο X.

«Δεν πρέπει να απογοητεύσει. Σέβομαι το εκλογικό αποτέλεσμα και προσβλέπω στη συνεργασία μας, επειδή η σχέση ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία είναι στενή και θα εργάζομαι πάντα εποικοδομητικά με όποιον επιλέγουν οι ψηφοφόροι», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

