Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν χθες Κυριακή επτά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της υποτιθέμενης ανακωχής έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα, τις οποίες καταδίκασε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τάιρ Φελσάι και δυο στην Τάιρ Ντέμπα, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ένα σε καθεμιά κοινότητα. Άλλοι δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά βομβαρδισμών στον νότο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ισραηλινός πύραυλος στοχοποίησε διαμέρισμα στην περιφέρεια της πόλης Μπααλμπέκ, σκοτώνοντας ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, συμμάχου της Χεζμπολάχ, τον Ουάελ Άμπντελ Χαλίμ, καθώς και τη 17χρονη κόρη του, μετέδωσε χθες βράδυ το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων διαφόρων χωριών, κάποιων σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα των δυο ωρών, έπειτα από σειρά παρόμοιων διαταγών που αφορούσαν παραμεθόριες κοινότητες προχθές.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή, τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών αντιπροσωπειών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, νέα παράταση, για 45 ημέρες, της ανακωχής που τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου, η ισχύς της οποίας εξέπνεε χθες.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις αυτές, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δυο κράτη, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αφορούν ιδίως, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει.

Το Ισραήλ, που κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες», ενώ «μάχεται με εχθρό που προσπαθεί να γίνει πιο πανούργος από εμάς», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ολοένα πιο συχνά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου FPV (‘first person view’), εφοδιασμένα με οπτική ίνα ώστε να μην μπορούν να εξουδετερωθούν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, συγκριτικά χαμηλού κόστους, για να στοχοποιεί τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση να εξουδετερώσουμε τα FPV drones», σημείωσε ο κ. Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα οι χειριστές των οποίων τα πιλοτάρουν σαν να βρίσκονταν στο κόκπιτ τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

