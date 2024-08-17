Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, προειδοποίησε σήμερα για έναν «φαύλο και επικίνδυνο κύκλο αστάθειας» που απειλεί την περιοχή λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα, υποδεχόμενος στο Κάιρο τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες της αιγυπτιακής προεδρίας. Την ίδια στιγμή, η Χαμάς χαρακτηρίζει «πλάνη» τη συμφωνία της Ντόχα για εκεχειρία στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «επιβολή αμερικανικών προσταγών» και για «οπισθοδρόμηση στις διαπραγματεύσεις».

«Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία των εξ εξελίξει διαπραγματεύσεων» για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, «προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην αιματοχυσία», είπε ακόμη ο κ. Σϊσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο κ. Σεζουρνέ ενημέρωσε τον συνομιλητή του για τις «γαλλικές προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις» στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι,τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής διπλωματίας, Άχμεντ Αμπού Ζέιντ.

Ο Γάλλος υπουργός, που ολοκληρώνει μια περιοδεία στη Μέση Ανατολή, «κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν τους αμάχους», σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον κ. Αμπντελάτι.

Η επίσκεψη αυτή εγγράφεται σε μια σειρά διεθνών διπλωματικών προσπαθειών που αποσκοπούν να αποτρέψουν μια περιφερειακή επέκταση του πολέμου στη Γάζα, ενώ επικρέμαται η απειλή ιδίως μιας ιρανικής στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ισραήλ.

Ο κ. Αμπντελάτι, επισκεπτόμενος χθες τη Βηρυτό, δήλωσε πως μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι το «κλειδί» προκειμένου η περιοχή να μην οδηγηθεί σε «ολοκληρωτικό πόλεμο».

Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, η Αίγυπτος μεσολαβεί ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που βρίσκονται σε πόλεμο στη Γάζα από τον περασμένο Οκτώβριο.

Συνομιλίες με σκοπό την κατάπαυση του πυρός ολοκληρώθηκαν χθες στην Ντόχα, και αναμένεται να επαναληφθούν την προσεχή εβδομάδα στο Κάιρο, στη βάση μιας νέας αμερικανικής πρότασης συμβιβασμού, που υποστηρίζεται και από τις υπόλοιπες μεσολαβήτριες χώρες.

Όμως η Χαμάς απέρριψε τους «νέους όρους» του Ισραήλ σε αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο συμφωνίας.

