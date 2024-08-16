Μπάιντεν: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι «είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί», καθώς οι διήμερες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα διεκόπησαν μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν θέλω να το γρουσουζέψω... μπορεί να έχουμε κάτι. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί», τόνισε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Είμαστε πολύ, πολύ πιο κοντά από ό,τι πριν από τρεις μέρες. Γι' αυτό, κάντε το σταυρό σας», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σαμί Αμπού Ζούχι, μιλώντας στο Reuters, κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια «εσφαλμένη θετική ατμόσφαιρα», αλλά δεν έχει καμία πραγματική πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και προσπαθεί μόνο να κερδίσει χρόνο.

Από την πλευρά του το Ισραήλ τόνισε ότι η πίεση από διεθνείς μεσολαβητές και τις ΗΠΑ θα οδηγήσουν την Χαμάς να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός για τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων που προτάθηκε στις 27 Μαΐου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των μεσολαβητών να αποτρέψουν τη Χαμάς από την άρνησή της να αποδεχθεί μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα θα επαναληφθούν στο Κάιρο την επόμενη εβδομάδα γύρω από μια νέα αμερικανική πρόταση, τόνισε το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν σήμερα οι μεσολαβήτριες χώρες ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ. Ωστόσο, η Χαμάς απέρριψε τους «νέους ισραηλινούς όρους».

Οι μεσολαβήτριες τρεις χώρες εκτίμησαν ότι οι δύο ημέρες συνομιλιών στη Ντόχα ήταν «εποικοδομητικές» και διεξήχθησαν σε «θετική ατμόσφαιρα».

Σήμερα, η Ουάσινγκτον υπέβαλε νέα συμβιβαστική πρόταση, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ, προκειμένου να «καλυφθούν τα κενά που απομένουν» με τρόπο που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή μιας συμφωνίας από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Αυτή η αμερικανική πρόταση βασίζεται σε έναν οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου, και προβλέπει τρεις φάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Νέα πρόταση για εκεχειρία από τις ΗΠΑ στην Ντόχα

Νέα, βελτιωμένη, πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα παρουσίασαν την Παρασκευή στη διάσκεψη της Ντόχας οι ΗΠΑ, με στόχο να επιτύχουν μία συνολική συμφωνία, που θα αποδεχθούν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς και θα ανοίξει τον δρόμο για τον σταδιακό τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Την πρόταση των ΗΠΑ χαιρέτισαν με κοινή τους δήλωση η Αίγυπτος και το Κατάρ, τονίζοντας στο κείμενο ότι η νέα συμφωνία που προτείνεται, στηρίζεται στις βάσεις της πρότασης του Τζο Μπάιντεν, την οποία, σημειώνουμε, επικαλείται ως βάση των όποιων συζητήσεων η Χαμάς.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η νέα πρόταση των ΗΠΑ καλύπτει αρκετά από τα κενά που υπήρχαν και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ταχεία εφαρμογή της, ώστε να δοθεί γρήγορα λύση.

Οι συνομιλίες, στο αρχικό αυτό σκέλος, που διεξήχθησαν στην Ντόχα ολοκληρώθηκαν. Πλέον αναμένονται αντιδράσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος γύρος την επομενη Παρασκευή, αυτή τη φορά στο Κάιρο.

Η Χαμάς δεν είχε αντιπροσωπεία στην Ντόχα, επιμένοντας ότι οι μόνες συζητήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, θα πρέπει να έχουν ως βάση τους την πρόταση του Τζο Μπάιντεν.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι οι συζητήσεις που έγιναν στην Ντόχα δεν δεσμεύουν την οργάνωση, επιμένοντας ότι το Ισραήλ δεν δεσμευεται να σταματήσει την επίθεση για την εξάλειψη της Χαμάς, ζητώντας μία μόνιμη λύση για την κατάπαυση του πυρός και όχι προσωρινή, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν.

«Ο δρόμος έχει πλέον καθοριστεί για αυτό το αποτέλεσμα, σώζοντας ζωές, φέρνοντας ανακούφιση στον λαό της Γάζας και αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ, προδιαγράφοντας στην ουσία τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η αντιπροσωπεία του στη Ντόχα θα επέστρεφε στην πατρίδα του αργότερα την Παρασκευή και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στο Κατάρ και το Ιράν, σε κορυφαίο επίπεδο, στην οποία δόθηκε σαφής προειδοποίηση στην Τεχεράνη να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ και να διακινδυνεύσει τις τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.





